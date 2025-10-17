Conmemoran Venezuela y Cuba un cuarto de siglo del Convenio de Cooperación

El Convenio de Cooperación Cuba-Venezuela es lo que nos puede hacer verdaderamente libres.

Los gobiernos de Venezuela y Cuba conmemoraron este viernes los 25 años del Convenio Integral de Cooperación, rubricado por los comandantes Fidel Castro (1926-2016) y Hugo Chávez (1954-2013) el 30 de octubre del año 2000.

La fecha fue celebrada con una ofrenda floral ante el sarcófago de El Libertador Simón Bolívar en el Panteón Nacional, en ceremonia presidida por el vicecanciller venezolano para América Latina, Rander Peña, y el embajador cubano en Caracas, Jorge Mayo.

Al acto acudieron, además, representantes del cuerpo diplomático de la isla y de la Misión Médica que prestan servicio en la República Bolivariana.

En declaraciones divulgadas en un audiovisual en su cuenta de Telegram, Peña agradeció el ejemplo, fuerza moral, política y ética del pueblo cubano que “ha inspirado a los pueblos de América Latina y del mundo”.

Significó que “siempre vamos a recordar” la entrega hoy en La Habana por parte del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, de más de 4,3 millones de firmas en respaldo al pueblo venezolano, a la paz, la soberanía y autodeterminación de nuestro pueblo.

El secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos subrayó que constituyó una reafirmación “de lo que nosotros somos y nos llena de mucho ánimo y fuerza”.

Peña destacó que eso es el Convenio de Cooperación Cuba-Venezuela, las ideas de Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez, de José Martí y Simón Bolívar, “lo que nos puede hacer verdaderamente libres”.

“Cuando decimos Cuba y Venezuela es una sola bandera, es más que una arenga, es una sentencia firme de lo que somos y debemos seguir siendo siempre”, reafirmó.

Más de 50 mil habaneros en representación de toda Cuba participaron este viernes en un acto de solidaridad con Venezuela, en el cual se ratificó la hermandad entre ambos pueblos y gobiernos.