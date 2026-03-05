Homenaje espirituano al mejor amigo de Cuba (+fotos)

Varias generaciones de residentes en la ciudad del Yayabo compartieron poemas, canciones y anécdotas sobre el Comandante Hugo Chávez Frías, en el aniversario 13 de su desaparición física

Las artes sirvieron de homenaje a Hugo Chávez Frías. (Fotos: Lisandra Gómez/Escambray)

“Recordar al mejor amigo de Cuba es rememorar los momentos de integración latinoamericana”, expresó Lester Rodríguez Acosta, delegado aquí del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), durante el homenaje por el aniversario 13 de la desaparición física del Comandante venezolano Hugo Chávez Frías.

“Es recordar también cuando nuestra América vivió, digamos, un florecimiento del sueño de José Martí y Simón Bolívar de un continente en igualdad de oportunidades para todas las personas. Hoy hay un retroceso en ese sentido y, un resurgir del neofascismo en Europa y algunos puntos de este lado del mundo. De ahí la importancia de volver sobre el legado de dos grandes: Chávez y nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro”.

En el encuentro se compartió un poema dedicado al Comandante venezolano.

De esos lazos se rememoró la trascendencia de las muchas graduaciones de la Escuela Latinoamericana de Medicina y cómo los hombres y mujeres de batas blancas de esta nación esparcen salud por los rincones más intrincados de la República Bolivariana de Venezuela.

El homenaje en la sede del ICAP de Sancti Spíritus incluyó lectura de poemas y canciones, donde se confirmó la posición de Cuba de ser libre y soberana.

Lester Rodríguez Acosta, delegado espirituano del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), alertó sobre la necesidad de volver sobre el legado de Chávez y Fidel Castro.

Igualmente, Rodolfo Dal Pane, italiano asentado en la urbe del Yayabo, dialogó sobre la importancia de la solidaridad en los actuales tiempos y cómo eso también forma parte del legado de Chávez.

Sancti Spíritus se prestigia en resguardar como parte de su patrimonio una de las guayaberas usadas por Hugo Chávez Frías, que integra la amplia colección de esa prensa de vestir.