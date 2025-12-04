Conteo regresivo para el central Melanio Hernández

A un 80 por ciento se encuentran las acciones de reparación y mantenimiento en la industria, que nuevamente será la única de la provincia en moler durante la venidera zafra

Los trabajadores azucareros no cejan en el empeño de cumplir con su encargo de buscar el cumplimiento del plan de azúcar.

El central Melanio Hernández, de Tuinucú, volverá a encender sus calderas en la segunda quincena de diciembre. El pitazo inicial marcará otra etapa de molienda con no pocos desafíos de cara a una contienda que ya muestra ligeros atrasos en el proceso de reparación. Aun cuando el escenario económico del país resulta en extremo complejo, los trabajadores azucareros no cejan en el empeño de cumplir con su encargo.

De acuerdo con Antonio Viamontes Perdomo, director de la Empresa Agroindustrial Azucarera, las reparaciones se encuentran en el 80 por ciento de las actividades previstas en esta etapa. La recuperación de piezas como parte de la imprescindible sustitución de importaciones agiliza la puesta en marcha de la industria.

Otros asuntos que tienen en vilo a los cañeros espirituanos durante preparación de la venidera molienda son, a juicio del directivo, la escasez de neumáticos, baterías de las maquinarias y del transporte, hoy con pocas soluciones a mano, lo cual demandarán, como en el año precedente, de mayor empeño y horas de labor.

La actividad ferroviaria, sobre todo la reparación de los carros, se ha visto igualmente afectada, así como la preparación de los caminos. Según Viamontes Perdomo, para nadie es un secreto que el contexto económico para enfrentar la zafra es muy difícil y se realizan acciones en tiempo récord a fin de materializar la producción.

“Una gran problemática es la situación que presenta la caña. Las áreas cultivables estimadas reconocemos que enfrentan un escenario muy complicado a partir de la inexistencia de herbicidas. Tenemos mucho bejuco y es muy difícil la cosecha; como consecuencia, vamos a enfrentar una contienda con áreas de muy bajo rendimiento”, apuntó.

El director de la Empresa Agroindustrial Azucarera Melanio Hernández acotó: “En la misma medida que seamos capaces de poder sortear estos atrasos y dificultades, estaremos listos para comenzar a moler con el mismo espíritu de la zafra anterior para buscar el cumplimiento del plan de azúcar”.