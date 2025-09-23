Conteo regresivo para la VIII Conferencia Científica Internacional YayaboCiencia 2025

El magno evento científico de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez tendrá lugar entre el 14 y 17 de octubre próximos en el municipio de Trinidad con modalidad híbrida (virtual y presencial)

Durante todo septiembre estará sesionando el Comité Organizador de YayaboCiencia 2025 liderado por el rector de la UNISS. (Foto: Gabriela Estrella Cañizares/Escambray)

La Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) ya comenzó el conteo regresivo para la apertura de la VIII Conferencia Científica Internacional YayaboCiencia 2025; evento que tendrá lugar entre el 14 y 17 de octubre en el municipio de Trinidad, con modalidad híbrida.

La cita científica de la UNISS contará con más de 300 ponentes nacionales y extranjeros, quienes compartirán sus experiencias en materia de ciencia y tecnología.

La producción sostenible de alimentos, la obtención de fuentes renovables de energía, así como el desarrollo local, la cultura física, el deporte y el análisis de diferentes problemáticas a través de las ciencias sociales, humanísticas y pedagógicas serán algunos de los temas que estarán sobre la mesa en esta nueva edición de YayaboCiencia.

“Este año, por primera vez, la gestión administrativa de nuestro evento estará en manos de la empresa Interfaz, que tenemos de conjunto con la Universidad de Cienfuegos; una novedad con la que pretendemos dinamizar la gestión del conocimiento y fortalecer el vínculo universidad-empresa”, precisó el doctor en Ciencias Edelvy Bravo Amarante, rector de la UNISS.

Asimismo, se espera que durante el encuentro se concreten diversas alianzas y se firmen convenios de cooperación con otras universidades nacionales y extranjeras, que permitan a la casa de altos estudios espirituana continuar creciendo en materia de ciencias.

Bravo Amarante puntualizó: “La conferencia inaugural del evento estará a cargo de funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, quienes abordarán todo lo relativo a la transición energética en Cuba, un tema actual, novedoso y de vital importancia para nuestro país”.

También, y como es habitual, tendrá lugar el fórum de rectores procedentes de universidades cubanas y extranjeras, el de los estudiantes y el espacio dedicado a la salud pública de conjunto con la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus.