La ciencia no es obstáculo para investigar; es una ventaja para atrevernos a innovar

Asegura el máster en Ciencias Midiel Marcos Mendoza, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez, quien recibió el Premio Nacional Joven Investigador 2025, que otorga el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente

Luego de este lauro, Midiel espera continuar apoyando a otros docentes e investigadores en su formación académica. (Foto: Facebook)

«Mi motivación para investigar nace de la convicción de que la pedagogía no puede ser un acto repetitivo, ni ajeno a la realidad», asegura el máster en Ciencias Midiel Marcos Mendoza, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS), quien recibió el Premio Nacional Joven Investigador 2025, que otorga el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

Este lauro lo compromete a continuar investigando para encontrar respuestas a problemas concretos que observa a diario, entre ellos la desmotivación estudiantil, la desconexión entre la teoría y la práctica y las brechas en la formación investigativa; además de resaltar la certeza de que la ciencia cubana necesita un relevo generacional con espíritu crítico.

Este espirituano se encuentra inmerso en diversos proyectos investigativos en la UNISS; responsabilidades que ocupan gran parte de su tiempo, pero que dejan espacio para asumir otros retos, como visibilizar y abogar por una ciencia joven que responda a las necesidades del desarrollo sostenible desde la educación, así como profundizar en diversas líneas investigativas que ayuden a mejorar el proceso pedagógico, la formación de docentes y el vínculo entre universidad, escuela y sociedad.

«La juventud no es obstáculo para investigar, es una ventaja para atrevernos a innovar», refiere Midiel. Precisamente, este reconocimiento le confirma que el camino de la investigación con rigurosidad, compromiso y sensibilidad social tiene eco y utilidad más allá de las aulas.

De igual modo, asegura que el premio constituye «un motivo de realización profesional y humana; no es solo un lauro importante en mi carrera, sino el reconocimiento a un modo de concebir la educación como eje transformador del desarrollo social en contextos adversos como el que atraviesa en estos momentos nuestro país».