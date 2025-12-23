Correr: palabra de orden para un activista singular

“Pase lo que pase, tengo que correr más de 1.6 kilómetros diarios”, asegura Jorge. (Fotos: Cortesía del entrevistado)

A cualquier hora del día y en cualquier parte de esta isla se le ve devorar kilómetros. Reloj en mano y con una pasión que le impulsa las piernas y la mente, Jorge Meneses ha hecho de las carreras un motivo de vida. Más que eso: su contagio ha arrastrado a muchos para merecer, sin proponérselo, la condición de mejor activista del deporte espirituano en el año.

Aunque su formación como ingeniero radioelectrónico de aviación y licenciado en Contabilidad nada tienen que ver con esa rama, el deporte le gusta desde niño y se afianzó en la juventud cuando practicó natación y polo acuático. Mas, en sus estudios universitarios en el Instituto Técnico Militar José Martí, en La Habana, le picó el bichito cuando nacía el emblemático Marabana: “Hice mi primera incursión, me ubicaron en Cienfuegos y casi todos los días corría, desde el punto de vista físico, para aliviar el estrés”.

Llegó la covid y Jorge se desenfrenó. En eso apareció Reinier Peñarroche, presidente del club Cuban Trail Team y empezó lo que él mismo denomina una “locura”. “Eso me motivó porque vi que no solamente era correr, sino darles un sentido a las carreras, me siento bien haciéndolo. Cuando te pones las zapatillas y sales a correr, hasta te olvidas de los problemas y lo disfrutas”.

Con esa convicción, nació la versión espirituana del club, que empezó con cinco o seis y ya supera los 30 miembros. “Compartíamos en la pista y les propuse la idea, que íbamos a hacer lo mismo, pero un poco más organizado. Las redes sociales ayudaron mucho, la gente pregunta qué hacer para entrar al club y la única condición es practicar el ejercicio físico. No importa si corres un kilómetro, si lo caminas. Y así se fueron uniendo personas”.

Ya se han hecho sentir en varias de carreras: Marabana, Cacahual-Ciudad Deportiva por el aniversario del Inder, Maratón de Varadero, por el aniversario de las ciudades de Cienfuegos, Sancti Spiritus y Trinidad, el campeonato nacional de triatlón y en fechas históricas significativas. En todas esas oportunidades los miembros del club han ganado varias medallas e, incluso, han logrado establecer eventos con sello espirituano: Ricardo Suárez In Memorian, la Trail Planta Cantú, ya en su cuarta edición, y Yayabos Backyard, en su segunda convocatoria.

“Es complicada la transportación, dónde quedarnos, pero al menos en las carreras las emblemáticas del país tratamos de estar. Con el Planta Cantú nos ayudan el Inder, el Campismo, pero esa es de nuestro club y la única de su tipo en el país, este año participaron más de 60 corredores de 10 provincias. Hay personas que han venido a las cuatro ediciones y me han dicho: ‘Yo saco parte de mis vacaciones para venir’. En la carrera de montaña se unen muchas cosas: la práctica del deporte, la solidaridad, porque ayudas al que se cayó pero logras que llegue a la meta, la gente disfruta la naturaleza. A veces haces 30 kilómetros en el monte y terminas más cansado; sin embargo, la hiciste más atractiva.

“Lo de la Backyard es otra locura, pero a la gente le gusta, por eso la introduje en el país y aquí es donde único se hace. Es una carrera de ultramaratón, con un circuito de 6 706 kilómetros, que debes hacerla en menos de una hora, o sea, que si lo hiciste en 45 minutos, tienes 15 minutos de recuperación y a la hora vuelves a salir y así sucesivamente. Se acaba cuando el último corredor que quede en pie haya hecho 15 vueltas, o sea, que serían 15 horas corriendo. La hicimos en las cercanías del hotel Zaza, había acabado de pasar el chicungunya, pero me preparé y di 10 vueltas. Otros corredores no pudieron estar por ese padecimiento, mas fuimos ocho para defender la realización del evento y darle la seriedad que lleva”.

Los del club participan en el everesting, en las cercanías de Las Cuevas, en Trinidad, en la que Meneses, Luis Manuel Santos y Chavely Calero se confirmaron en el listado internacional de esa modalidad y en lo individual participó en el cruce de la Bahía de Matanzas. Carrera a carrera, Jorge mide sus pasos en el reloj. En el momento que hablamos llevaba “1 114 días, o sea, tres años y algo, sin dejar de correr un día. Pase lo que pase, tengo que correr más de 1.6 kilómetros diarios, que es lo que establece la famosa racha”.

«Correr es una pasión que tengo y me encanta», confiesa Meneses.

Contador como es, debería medir la inversión en un tiempo que no le rinde dividendos financieros. Pero Jorge sopesa otra ecuación. “No me rinde dinero, pero sí mucha satisfacción. Es una pasión que tengo y me encanta. Hay carreras que hacemos a pulmón, hay que cobrar inscripción para autofinanciar los eventos, pero no hay ganancias para nadie. Incluso, arrastramos a la familia cuando vamos, por ejemplo, al Marabana y Varadero y se tiran en los 10 kilómetros, corren, caminan y disfrutan”.

Aclara que para cumplir obligaciones laborales y domésticas tiene un equipo que hala. “No es Jorge Meneses nada más. Hay un equipito que cumple tareas y todo el mundo hace su pedacito, hay gente como Luis Manuel Santos que, además de ser el alma del evento de Planta Cantú y buena parte de la Backyard, lleva las redes sociales y las cuentas, se encarga del vestuario, los premios, busca patrocinadores; a veces es estresante organizar una carrera y te preguntas: ¿Para qué me metí en eso?, pero cuando ya corres y arrastras a otros, dices: ¡Coño!, el año que viene tiene que quedarme mejor, pero valió la pena.

“Recuerdo el día que se cumplió el año de los sucesos del supertanquero de Matanzas, hicimos carreras ocho sábados para que el octavo cayera el 5 de agosto y esa jornada corrimos desde la terminal vieja hasta cada estación de bomberos de cada municipio y en los casos que no tenían, como La Sierpe y Taguasco, lo hicimos con los voluntarios de la Cruz Roja”.

Quiere recuperar la maratón Revolución, emblemática en Sancti Spíritus. Sueña con insertar a Cuba en el Mundial de la Backyard por equipos e individual. Pero nunca pensó ser el mejor activista.

“Me sorprendió completamente y, como es una cosa que disfruto, también disfruté de la noticia. Hay mucha gente que puede merecer eso porque se dedica al deporte o hace cosas por él sin ser del sector, pero me agradó porque al final si yo corriera y la gente no me acompañara no valdría la pena. Por eso los que me acompañan tienen una cuota en ese reconocimiento. Mucha gente me llamó, me felicitó”.