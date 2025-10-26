Cuba cancela transportación ferroviaria por huracán Melissa

Los viajeros con reservas en estos trenes que no deseen viajar, recibirán el 100 por ciento del reembolso del pasaje y podrán realizar el trámite hasta 15 días después de que se restablezca el servicio del tren correspondiente

La circulación se reanudará únicamente cuando se certifique que la circulación es totalmente segura. (Foto: Cubasí)

La Unión de Ferrocarriles de Cuba canceló este sábado el servicio de trasportación de pasajeros hacia varios destinos debido a la proximidad del huracán Melissa a la zona a oriental del país.

Según una nota informativa difundida por esa entidad fueron suspendidas las salidas planificadas para este domingo 26 de octubre del Tren No. 13 La Habana-Guantánamo; y la del lunes 27 de octubre correspondiente al Tren No.11 La Habana-Santiago de Cuba (ambos cancelados en La Habana)

Asimismo permanecerá en la capital este martes 28 de octubre el Tren No. 14 Guantánamo-La Habana debido a que fue cancelado por no circular su tren par, el No.13 procedente de la rada habanera.

Tampoco habrá salidas el miércoles 29 para el Tren No. 12 Santiago de Cuba-La Habana debido a que no circulará su tren par, el No. 11, procedente de La Habana, detalla la comunicación.

Los viajeros con reservas en estos trenes que no deseen viajar, recibirán el 100 por ciento del reembolso del pasaje y podrán realizar el trámite hasta 15 días después de que se restablezca el servicio del tren correspondiente, precisa la nota.

Abunda que la programación está sujeta a la evolución de la situación meteorológica y se reanudará únicamente cuando se certifique que la circulación es totalmente segura.

Refiere que este sábado se encuentran circulando el Tren No. 15 La Habana–Holguín, el Tren No. 14 Guantánamo–La Habana y el Tren No. 32 Sancti Spíritus–La Habana y su regreso el Tren No.31 La Habana–Sancti Spíritus.

El organismo explico que los itinerarios de los trenes de circulación local estarán sujetos a la decisión de los Consejos de Defensa en los territorios que sean afectados por el huracán Melissa.