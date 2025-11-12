Cuba: comenzará estudio y análisis de Programa de Gobierno

responde a la voluntad política de someter el Programa a debate popular, expresión de democracia participativa y compromiso ciudadano con el desarrollo económico del país

A partir del próximo 15 de noviembre y hasta el 30 de diciembre se desarrollará en todo el país el estudio y análisis del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, como parte del proceso de construcción colectiva impulsado por la dirección del Partido Comunista de Cuba (PCC).

El documento, según publica este miércoles el diario Granma, está disponible en el sitio oficial de la Presidencia de la República y constituye el hilo conductor para avanzar en la recuperación gradual de la economía nacional y superar la compleja situación actual.

De acuerdo al Órgano Oficial del Comité Central del PCC, el proceso abarcará todas las organizaciones de base del Partido, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y sus sindicatos, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).

Especifica la fuente que en el caso de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el análisis se realizará en estructuras intermedias de dirección y en reuniones del Secretariado con dirigentes de base a nivel de bloque y zona.

La nota agrega que también se prevé su discusión en las Asambleas Municipales del Poder Popular y en los consejos de dirección de entidades de subordinación nacional, provincial y municipal.

De acuerdo al texto, durante un seminario de preparación por videoconferencia, participaron cuadros de las provincias no impactadas por el huracán Melissa, en función de garantizar la calidad del proceso, iniciativa que responde a la voluntad política de someter el Programa a debate popular, expresión de democracia participativa y compromiso ciudadano con el desarrollo económico del país.

La publicación cita al cierre al General de Ejército Raúl Castro Ruz cuando expresó: “Vamos a salir de estas dificultades, como lo hemos hecho siempre, ¡combatiendo!”