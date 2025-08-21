Cuba: Nuevo sistema de pago digital agiliza servicios en Ómnibus Nacionales

La medida tiene como objetivo modernizar y agilizar los procesos de pago para los usuarios, ofreciendo una alternativa digital a las transacciones en efectivo

21 agosto, 2025 - 4:05pm

Piquera de ómnibus interprovinciales de la Terminal de La Habana. (Foto: ACN)

La Empresa Ómnibus Nacionales (EON) implementó un nuevo sistema de pago en línea mediante el escaneo de código QR a través de las pasarelas de pago Transfermóvil y EnZona. El anuncio fue hecho este miércoles por la entidad a través de sus redes sociales.

Según la EON, la nueva ya está disponible para pagos por sobrepeso de equipaje, a bordo de los ómnibus y por el servicio de custodia de equipajes.

Transfermóvil, operado por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) y EnZona, se han consolidado como las principales pasarelas de pago electrónico en el país, siendo integradas progresivamente en comercios y servicios para reducir el uso del efectivo.

