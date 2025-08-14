Cuba pone en marcha programa conmemorativo por centenario de Fidel

Se trata de una convocatoria de recordación, respeto y compromiso, cuya celebración oficial será dentro de un año y estará precedida de un vasto plan de acciones populares que fortalecerán la obra revolucionaria que el Comandante en Jefe legó

El programa fue presentado en un acto político-cultural por el 99 cumpleaños de Fidel, el que estuvo encabezado por Raúl Castro y el presidente Miguel Díaz-Canel. (Foto: PL)

El programa conmemorativo por el centenario del natalicio del líder histórico de Cuba, Fidel Castro (1926-2016) inició este miércoles en Birán con un acto político-cultural por su 99 cumpleaños, encabezado por Raúl Castro y el presidente Miguel Díaz-Canel.

El secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba (PCC), Roberto Morales, explicó aspectos del programa que involucra a la sociedad cubana y los amigos del país en el mundo.

Aseguró que se trata de una convocatoria de recordación, respeto y compromiso, cuya celebración oficial será dentro de un año, -el 13 de agosto de 2026-, y estará precedida de un vasto plan de acciones populares que fortalecerán la obra revolucionaria que Fidel Castro legó.

En su desarrollo, aseveró, primará la idea de que “Fidel es un país” que continúa el camino que él trazó. Entre sus objetivos buscará potenciar el estudio de su obra, la investigación de su pensamiento y la promoción de sus convicciones e ideales, señaló Morales.

Con ese fin, convocó a generar un amplio movimiento político en el espacio físico y digital que propicie una movilización internacional en torno a la figura del líder que trascendió fronteras, apuntó.

Esta, argumentó, será una celebración con el protagonismo de los jóvenes quienes aspiran con su accionar a convertirse en la generación del centenario de Fidel que mantiene encendida con orgullo la llama de la Revolución.

Destacó la participación de organismos, instituciones, organizaciones, provincias y municipios que harán suya esta celebración con actividades propias cargadas de patriotismo, belleza y simbolismo.

En tal sentido, instó a que en cada momento prime la sencillez y racionalidad económica a tono con el complejo escenario que vive el país.

El dirigente partidista remarcó que a Fidel Castro se le honrará de muchas maneras y en múltiples espacios, especialmente en el Noveno Congreso del PCC previsto para abril de 2026. En ese contexto, estarán presentes las enseñanzas del líder cubano respecto a la unidad de la nación en torno al Partido, remarcó.

Esta importante cita de los comunistas cubanos constituye una instancia en la que se preserva, actualiza y proyecta la obra política de Fidel y su decisivo aporte al proceso revolucionario. En ese escenario, se reafirmará la unidad y el compromiso del pueblo cubano con los ideales que él defendió, afirmó.