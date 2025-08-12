Cuba por su primer título en Asunción

Curbelo, campeona continental juvenil de este propio año en Panamá, ha cumplido una fuerte etapa de preparación

El judo tiene posibilidades de alcanzar medalla este martes. (Foto: Jit)

La judoca Dayanara Curbelo, de los más de 78 kilogramos, se perfila como la principal esperanza de Cuba para lograr este martes su primer título en los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay.

Curbelo, campeona continental juvenil de este propio año en Panamá, manifestó su compromiso de salir a darlo todo en el tatami para dar a su Patria la primera medalla de oro, para lo cual ha cumplido una fuerte etapa de preparación.

En la cuarta jornada de los Juegos la delegación cubana aspira a conseguir otra medalla de bronce por intermedio del equipo mixto del arco recurvo formado por el espirituano Abrham Pérez y Elaimis García, quienes enfrentarán a la dupla de Bermudas.

Este lunes las mejores actuaciones correspondieron a Rosalicia Domínguez, quinto lugar en el evento individual del arco recurvo, similar puesto de la judoca Wendy Martínez, de los 63 kilogramos, quien cayó por bronce ante la mexicana María Cruz.

En otros resultados de la jornada del lunes, el equipo de voleibol femenino logró su primer triunfo al derrotar tres set por cero a Costa Rica en las preliminares del grupo A.

En el remo, el bote masculino del cuatro sin timonel entró en el cuarto puesto, mientras tras acceder a las finales A de la natación Andrea Becali se ubicó octava en los 200 metros libres y Laurent Estrada entró séptima en los 200 estilos espalda.

En el resto de las disciplinas Cuba quedó fuera de las finales en tiro deportivo, arco recurvo, espada masculina, tenis, bádminton y gimnasia rítmica en tanto el balonmano femenino perdió ante Brasil y no puede luchar por medalla.