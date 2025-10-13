Cuba y Etiopía destacan sus nexos históricos

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, y su par etíope, Gedion Timothewos Hessebon, destacaron este lunes en Addis Abeba los vínculos históricos que unen a ambas naciones.
Durante un encuentro desarrollado en el contexto de la visita oficial que realiza el canciller de la nación antillana a este país africano, los interlocutores resaltaron los nexos de amistad y solidaridad existentes.
Trasladé el interés de Cuba de profundizar las relaciones bilaterales, en términos de ampliar los lazos económico-comerciales y de cooperación, informó el máximo representante de la diplomacia cubana en su perfil en la red social X.
A su llegada, la víspera, al aeropuerto internacional de Bole, Rodríguez fue recibido por el titular de Estado de Agua y Energía, Asfaw Dingamo y por el subdirector General para Europa y América del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mulie Tarekegn.
Durante su estancia en Etiopía, el canciller cubano sostendrá encuentros con altas autoridades del gobierno y de la Comisión de la Unión Africana, en el marco del fortalecimiento de los históricos lazos de amistad y cooperación bilaterales.
En el encuentro de los cancilleres participaron por la parte cubana, además, la embajadora de Cuba en Etiopía, Meylin Suarez y el embajador de Cuba ante la Unión Africana, Lucas Domingo Hernández.
