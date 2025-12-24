Cuba y Rusia crearán empresa conjunta en el sector biofarmacéutico

El alcance de este proyecto no solo concibe el beneficio para pacientes de ambos países, sino también para las regiones de América Latina y Eurasia

Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate

Cuba y Rusia han manifestado la voluntad de fortalecer los lazos de cooperación con el objetivo de acelerar el desarrollo y comercialización de productos biofarmacéuticos de interés para ambos países.

Con este propósito, se firmó el acuerdo para la creación de una empresa mixta dedicada al desarrollo, producción y comercialización de productos biofarmacéuticos, bajo el nombre Sinergia Global Biofarmacéutica.

El alcance de este proyecto no solo concibe el beneficio para pacientes de ambos países, sino también para las regiones de América Latina y Eurasia.

Esta empresa abre un camino de mucha importancia estratégica, pues es la primera de su tipo localizada en el territorio de la Federación Rusa.

Los proyectos iniciales se relacionan con el desarrollo de medicamentos en el campo de la oncología, las enfermedades relacionadas con el cerebro, las autoinmunes y otras crónicas no transmisibles.

El compromiso de las partes es no descansar hasta que estos medicamentos incidan en la salud de las poblaciones que lo requieran, dijeron directivos de BioCubaFarma.

Además, la empresa refleja la continuidad en los lazos de hermandad histórica entre los Gobiernos y pueblos de Cuba y Rusia.