Desarrolla visita de trabajo a Trinidad embajador de la Unión Europea en Cuba (+fotos)

Entre las primeras actividades de la agenda, el diplomático dialogó con productores y otros actores locales en el marco del Proyecto de Cooperación Internacional Municipios Sostenibles

El Excelentísimo Señor Jens Urban recorrió varios escenarios productivos vinculados al Proyecto de Cooperación Internacional Municipios Sostenibles. ( Fotos: Ana Martha Panadés/Escambray)

El Excelentísimo Señor Jens Urban, embajador de la Unión Europea en Cuba, inició una visita al municipio espirituano de Trinidad, durante la cual cumplirá un amplio programa que incluye el recorrido por escenarios productivos vinculados al Proyecto de Cooperación Internacional Municipios Sostenibles, el acercamiento a los valores culturales y patrimoniales de la ciudad, así como el intercambio con las autoridades gubernamentales del territorio.

Hasta la finca Oasis, en el poblado de Palmarito, perteneciente al Consejo Popular San Pedro, llegó el diplomático para conocer a Benilda Romero, una ama de casa que desde hace tres años se dedica a la cría de ganado ovino-caprino e incursiona en algunas prácticas agroecológicas para la siembra del alimento animal.

Maggy, como la llaman todos, será precisamente una de las productoras beneficiadas por esta iniciativa que cuenta con financiamiento de la Unión Europea y se implementa en ocho localidades cubanas para apoyar un modelo de gestión enfocado en la transición energética, la innovación y la gobernanza participativa.

En ameno diálogo, el embajador de la Unión Europea en Cuba conoció pormenores, a través de la Coordinación Nacional del proyecto, de las acciones fundamentales que se proponen, entre otros alcances, desarrollar la producción de cadenas de valor sobre bases agroecológicas. “Veo un gran potencial, sobre todo si se vincula al turismo y la oferta de ese tipo de servicios. Los felicito por eso”, expresó.

El recorrido de Jens Urban incluyó también la comunidad El Vallecito, otro de los escenarios identificados, donde se gesta un laboratorio de innovación comunitaria a partir de la confluencia de tres proyectos de desarrollo local: Ecovalle, Botica Remedios del Cimarrón y Vallecito de Seda.

El pequeño poblado en medio del Valle de los Ingenios, sitio declarado junto al Centro Histórico de Trinidad Patrimonio de la Humanidad, dinamizará procesos de aprendizaje, de experimentación e innovación para la inserción de jóvenes y mujeres a labores con mejores beneficios económicos.

En esta primera jornada está previsto también el encuentro del diplomático con autoridades y especialistas de la Oficina del Conservador de la Ciudad y el Valle de los Ingenios y un recorrido por algunos de los sitios emblemáticos de la tercera villa de Cuba.