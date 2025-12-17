Desde las redes: ¿Qué significa el término parasocial?

La elección de “parasocial” como Palabra del Año más allá de señalar una tendencia lingüística, pone en la mira una transformación cultural profunda

Desde las redes nos sorprende la noticia de que Cambridge Dictionary nombró como palabra del año 2025, el término “parasocial”.

Aunque fue acuñada por primera vez en 1956, el vocablo cobró auge nuevamente gracias al uso de redes sociales, la popularidad de influencers, celebridades, así como la aparición de chatbots y asistentes de inteligencia artificial.

Sucede que parasocial describe una conexión, real o emocional, que una persona siente hacia alguien famoso o a una inteligencia artificial, sin que exista interacción mutua entre ambos. Es decir, un vínculo unilateral, sin reciprocidad, que tiende a relacionarse con admiración.

Para algunos, esta forma de conexión permite llenar vacíos afectivos, pero expertos advierten que esa cercanía es ilusoria, las expectativas pueden distorsionarse, y el desequilibrio emocional y cognitivo puede ser peligroso.

La elección de “parasocial” como Palabra del Año más allá de señalar una tendencia lingüística, pone en la mira una transformación cultural profunda, ya que, en el entorno digital, las relaciones no solo se edifican en encuentros reales, sino en pantallas y algoritmos. Resulta fácil sentirnos cerca de alguien que no nos conoce, incluso si este lazo solo existe en nuestra mente.