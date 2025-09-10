Desde las redes: Traduce tu voz con Meta AI

Acerca de una nueva herramienta de Meta impulsada por Inteligencia Artificial presenta los detalles Lianny Pérez, Desde las redes

Desde las redes aglutina titulares la nueva herramienta de Meta impulsada por Inteligencia Artificial que posibilita a los creadores traducir sus Reels en Facebook e Instagram, conservando el tono y el timbre original de su voz y con sincronización de labios incluida.

La función, disponible desde finales de agosto, permite ejecutar traducciones hasta ahora entre inglés y español, aunque la compañía anunció que agregará más idiomas en un futuro próximo.

La novedad la podrán usar, en Instagram, todos los perfiles públicos sin restricciones, mientras que, en Facebook, está dirigida a creadores con más de 1 000 seguidores.

La forma de empleo es sencilla. Antes de publicar un Reel, los creadores pueden activar la opción: Traduce tu voz con Meta AI. Luego pueden decidir si añaden sincronización labial y, antes de publicar, existe la opción de previsualizar el material.

Para obtener mejores resultados, Meta recomienda mostrar al creador frente a cámara, tener voz clara y sin obstrucción del rostro, evitar ruido de fondo o música excesiva, así como no incluir voces superpuestas si hay más de una persona hablando.

La novedad de Meta apuesta por derribar barreras lingüísticas y potenciar el alcance global de los creadores. Interesante propuesta, Desde las redes.