Desde las redes: WhatsApp en Modo Fortaleza

Una nueva estrategia de WhatsApp contra los ciberataques es la propuesta de Lianny Pérez para esta emisión Desde las redes

Desde las Redes nos llegan noticias sobre la nueva estrategia de WhatsApp para blindarse contra los ciberataques, concretamente se trata de la función llamada “Configuración estricta de la cuenta”, también nombrada por los desarrolladores como Modo Fortaleza.

La función, detectada en la versión beta 2.25.33.4 de la aplicación de mensajería para Android, permitirá activar todas las opciones de seguridad avanzadas paralelamente con un solo interruptor.

El apartado, además de las herramientas de protección ya existentes en WhatsApp, como limitar la llegada de contenido multimedia de contactos desconocidos, así como deshabilitar las previsualizaciones de enlaces o silenciar llamadas de números no guardados, también activa otras funciones como las notificaciones de seguridad, que alertan de si se han cambiado los códigos de seguridad del teléfono de un contacto en un chat cifrado de extremo a extremo.

De igual manera, se comenzará a usar la verificación de doble factor y se protegerá la dirección IP en las llamadas para dificultar la filtración de la ubicación de los usuarios. Se ocultará, además, la información personal del perfil a personas no conocidas, la foto y el estado solo lo verán los contactos guardados.

Para activar las “Configuraciones de seguridad estrictas” solo debe seleccionar la opción desde el menú de ajustes de WhatsApp, aunque, por el momento se trata de una función en fase de desarrollo inicial.

Todo ello permitirá a los usuarios activar, con un solo toque, numerosas medidas de protección existentes en la plataforma para evitar estafas o archivos maliciosos, de forma más sencilla. Iniciativa novedosa, Desde las redes, en aras de garantizar la ciberseguridad de los usuarios.