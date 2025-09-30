Día del Pediatra Cubano: Héroes que salvan la infancia (+fotos y video)

En medio de desafíos como la escasez de recursos o las limitaciones tecnológicas, estos profesionales se apoyan en la creatividad, el trabajo en equipo y el amor por la infancia para brindar una atención integral

Sancti Spíritus se destaca por la calidad de su atención pediátrica. (Fotos: Archivo de Escambray)

Cada 30 de septiembre, Cuba rinde homenaje a una figura esencial en la salud infantil: el pediatra. Esta fecha, instaurada oficialmente en 2008, conmemora el natalicio del doctor Ángel Arturo Aballí Arellano, considerado el padre de esta especialidad en la isla.

Nacido en Matanzas en 1880, Aballí fue fundador de la Sociedad Cubana de Pediatría en 1928, profesor emérito de la Universidad de La Habana y miembro de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales. Su legado se extiende más allá de sus aportes científicos, pues formó a generaciones de médicos que han continuado su obra en cada rincón del país.

Este día no solo celebra la vida y obra de Aballí, sino que también reconoce el compromiso de miles de profesionales que, desde la Atención Primaria de Salud, velan por el bienestar de los más pequeños.

Sancti Spíritus se destaca por la calidad de su atención pediátrica, reflejo del compromiso de sus profesionales y del sistema de salud cubano. Los pediatras espirituanos no solo cumplen funciones asistenciales, sino que también se integran a labores docentes y comunitarias, a la vez que promueven estilos de vida saludables desde la infancia.

El Hospital Pediátrico Provincial José Martí, ubicado en la ciudad cabecera, es un referente en la región. Con servicios especializados en neonatología, cardiología pediátrica, gastroenterología y cuidados intensivos, este centro ha logrado reducir significativamente la morbilidad infantil en la provincia. Además, su equipo médico participa activamente en investigaciones científicas, congresos nacionales y programas de formación continua, lo que garantiza una atención actualizada y de calidad.

La vocación es, sin duda, el motor que impulsa a los pediatras espirituanos. En medio de desafíos como la escasez de recursos o las limitaciones tecnológicas, estos profesionales se apoyan en la creatividad, el trabajo en equipo y el amor por la infancia para brindar una atención integral. Su labor ha sido reconocida en múltiples ocasiones por el Ministerio de Salud Pública y por organizaciones internacionales que valoran el modelo cubano de atención primaria.

En Sancti Spíritus, como en toda la isla, el 30 de septiembre se celebra con actividades científicas, encuentros comunitarios y homenajes a médicos destacados. Más que una efeméride, el Día del Pediatra Cubano es una oportunidad para valorar el impacto de estos profesionales en la vida de millones de niños.