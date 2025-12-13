Díaz-Canel en XI Pleno del Comité Central del Partido: «La unidad se forja formando consenso” (+fotos)

En su intervención, recogida por la cuenta oficial de la Presidencia en la red social X, el líder cubano fustigó con dureza las trabas internas al desarrollo del país

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, resaltó en el XI Pleno del Comité Central que preservar la vida humana fue la prioridad durante el paso del huracán Melissa, precisó el periódico Granma.

El mandatario afirmó que la disciplina del pueblo, la percepción del riesgo y la eficacia de los sistemas de dirección permitieron que no se perdieran vidas humanas, junto al esfuerzo de combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (Minint).

Díaz-Canel señaló que ahora corresponde atender aspectos más complejos de la recuperación, como las viviendas y la infraestructura, y subrayó la necesidad de actualizar los planes de reducción de desastres, que resultaron útiles en la toma de decisiones.

También insistió en que varios territorios del oriente del país requieren planes de desarrollo especiales, atendiendo a sus problemas sociales. Beatriz Johnson Urrutia, presidenta del Consejo de Defensa Provincial de Santiago de Cuba, informó mediante videoconferencia que, a 44 días del evento, se mantienen afectaciones en Guamá, Palma Soriano, Contramaestre y Santiago de Cuba, relacionadas con viviendas, viales, electricidad, comunicaciones y cultivos.

Johnson explicó que la limpieza de escombros da paso al embellecimiento de áreas y que grupos de trabajo encabezados por el Partido colocan techos y preparan tierras para la siembra.

Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas, precisó que el servicio eléctrico en Santiago alcanza el 98,9 por ciento, con dificultades en el municipio de Tercer Frente, donde se trabaja con apoyo de personal de otros territorios y se calcula una semana más de labores.

Con más de 93 000 viviendas dañadas, Santiago de Cuba realizó la mayor evacuación ante este tipo de fenómeno. Johnson agradeció el respaldo de la dirección del país, la solidaridad del pueblo y el apoyo de naciones amigas.

El 1er Coronel Luis Ángel Macareño, segundo jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, informó que se mantienen asistidas 2 760 personas y que 227 efectivos de las FAR continúan implicados en la recuperación.

Se reportan 116 100 viviendas afectadas y los sistemas vitales restablecidos en más del 95 por ciento; el abasto de agua alcanza el 96 por ciento. Granma está al 100 por ciento en electricidad, Guantánamo al 99,95 y Holguín al 99,9. Los servicios telefónicos básicos y móviles se encuentran recuperados en esas provincias y en Las Tunas, mientras que en Santiago superan el 94 por ciento.

Se señaló la falta de mantenimiento oportuno en obras de fábrica, lo que incrementa la vulnerabilidad ante impactos de este tipo.

Entre las fortalezas destacadas figuran las seis visitas del Presidente del Consejo de Defensa Nacional a las zonas afectadas y el envío de dirigentes nacionales para apoyar la dirección de los consejos de defensa en la respuesta y recuperación.

Llama Díaz-Canel a acercarse a problemas reales de la población

Miguel Díaz-Canel Bermúdez llamó hoy desde el XI Pleno del Partido a combatir el burocratismo, acercar la gestión a los problemas reales de la población y fortalecer la democracia interna.

“Nosotros no nos podemos permitir en las condiciones actuales (…) que el burocratismo, el formalismo y la inercia sigan siendo frenos”, afirmó.

Añadió que es necesario “estar más cerca de los problemas reales de la gente” y ser “más transparentes en la relación con nuestra sociedad”.

Para lograr un cambio efectivo, Díaz-Canel enfatizó en la urgencia de robustecer los mecanismos de control y la rendición de cuentas, que debe ser “profunda y sistemática en todos los ámbitos de nuestra sociedad”.

Señaló que la clave reside en la fuerza de la base partidista: “lo primero que tenemos que lograr es que la organización de base del Partido en cada lugar sea fuerte, sea exigente y que la militancia esté al frente en todas las tareas”.

Refiriéndose a la democracia interna, el Presidente subrayó que, al ser el Partido único, “tiene que ser el Partido más democrático”, porque es el partido de todo el pueblo cubano.

Propuso fortalecerla estando “constantemente en contacto con la población y dándole participación en todo lo que proyectamos, en todo lo que hacemos”.

Como una guía concreta para el funcionamiento interno, instó a que la militancia se convierta en “escucha activa, movilizadora y ejemplo personal” en barrios, centros de trabajo y estudio.

Para ello, es imprescindible evaluar con “profundidad” la actuación de “cada militante, cada cuadro y cada organización de base”.

El Presidente profundizó en el concepto de unidad, señalando que “no es un concepto abstracto. La unidad se forja así. Se forja participando, se forja formando consenso”, y enfatizó en el papel del Partido en las instituciones para construir esa cohesión.

El discurso enmarcó este llamado en el difícil contexto exterior. Díaz-Canel catalogó como una victoria cada día que la Revolución se sostiene frente a las guerras económica y mediática impuestas, así como al bloqueo recrudecido y la intoxicación mediática.

Ratificó que “la unidad es la garantía de que Cuba va a seguir siendo libre, independiente y soberana” y llamó a intensificar “la batalla ideológica, cultural y comunicacional, defendiendo la verdad de Cuba”.

El XI Pleno del Comité Central, que se desarrolla mediante videoconferencia, analiza este sábado temas estratégicos de la vida política, económica y social de la nación.

