Díaz-Canel: Representantes de EEUU exhiben sin pudor la diplomacia de las cañoneras (+fotos y video)

“Las apetencias imperialistas de los enemigos no podrán socavar jamás la unidad de los pueblos, no podrán doblegar, con sus amenazas y agresiones, la voluntad de lucha ni la fe en la victoria”, afirmó Díaz-Canel en la XXV Cumbre del ALBA-TCP que sesionó de forma virtual

“América Latina y el Caribe no es patio trasero, ni siquiera delantero, de nadie. Somos Estados soberanos”, subrayó Díaz-Canel. (Fotos: Estudios Revolución)

El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en su derecho de palabra en la XXV Cumbre Virtual de Alianza Bolivariana para los Pueblos de América- Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) manifestó su apoyo y solidaridad a las naciones de la región que, al igual que Cuba, resultaron afectadas por el huracán Melisa.

A juicio del presidente cubano, estas naciones “aún hoy enfrentan los estragos de tan colosal y destructivo fenómeno meteorológico”. En este sentido, aprovechó el encuentro internacional para hacer un llamado a la reflexión sobre las consecuencias del cambio climático en el planeta.

“El cambio climático no es fruto de una teoría de la conspiración ni tampoco forma parte de un plan de la izquierda para generar estados de opinión, como algunos tratan de demostrar. El cambio climático es una realidad y los ejemplos que tenemos en la región y alrededor del mundo así lo demuestran”, sentenció el presidente Díaz-Canel.

Reiteramos el más firme respaldo a la Revolución Bolivariana y Chavista y al compañero presidente Nicolás Maduro Moros.

Exhortó a los países que pertenecen a la alianza a reflexionar entre los pueblos; ya que de continuar “por el camino del consumismo irracional, definitivamente, la especie humana está condenada a desaparecer”, dijo con especial preocupación la máxima autoridad de Cuba.

Señalando las amenazas que no tienen precedentes en las últimas décadas, el presidente de la República Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció “los apetitos imperiales” del imperio norteamericano contra Venezuela.

Destacó que representantes del gobierno estadounidense “exhiben sin pudor (..) la diplomacia de las cañoneras” para imponerse por la fuerza sobre la independencia y el derecho a la libre determinación de las naciones del hemisferio.

“La nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, el pasado mes de noviembre, incorpora un enfoque aún más agresivo y ofensivo a esa vetusta pero muy peligrosa doctrina. América Latina y el Caribe no es patio trasero ni siquiera delantero de nadie. Nosotros somos Estados soberanos”, expresó el líder cubano.

A juicio de Díaz-Canel, el despliegue naval exagerado e injustificado de las fuerzas navales de los Estados Unidos en el Mar Caribe y la deliberada amenaza de agresión militar contra Venezuela “revelan un propósito hegemónico y criminal que debe poner en alerta a todos los pueblos y gobiernos del continente”, dijo.

Buque petrolero robado

Sobre las maniobras realizadas por la guardia costera norteamericana en la nave civil comercial privada frente a las costas venezolanas, el presidente Díaz Canel, alzó su voz para denunciar tales agresiones.

“Denunciamos también el reciente asalto e incautación de un buque petrolero por parte de las fuerzas militares de los Estados Unidos que demuestra de manera irrefutable las verdaderas intenciones de este despliegue. Condenamos enérgicamente este vil acto de piratería y robo de los recursos del pueblo venezolano que constituye una grave violación del derecho internacional contra bienes en los principios de la libertad de navegación y del libre comercio y perjudica no solo a Venezuela sino a la comunidad internacional en su conjunto”, manifestó enfáticamente el Mandatario de Cuba.

En su discurso, también argumentó que cada Nación tiene la prerrogativa de disponer sobre su riqueza, en la manera que entienda conforme a sus derechos soberanos, “con debido respeto y consideración al equilibrio natural y ecológico del planeta, libre de injerencias y pretensiones hegemónicas de cualquier otro país”, sentenció ante los representantes de los países del ALBA presentes en la cumbre virtual.

Al respecto, el presidente Nicolás Maduro expresó que la Doctrina Monroe es una doctrina totalmente antigua, imperialista “que no cuenta con el apoyo de nadie en América Latina y en el Caribe, y tampoco en los Estados Unidos de América, porque hace mucho tiempo que algunas ideas de la primera revolución americana del norte contra el colonialismo contrarrestaron la Doctrina Monroe y la borraron del discurso oficial en los Estados Unidos”, puntualizó el Jefe de Estado venezolano.