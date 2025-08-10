Dos espirituanos a Mundial de boxeo

Uno es Alejandro Claro Fiss, quien obtuvo bronce en la cita de Taskent, Uzbekistán, hace dos años en la división de los 48 kilogramos, y el otro, Jorge Cuéllar, quien no pudo llegar al podio

Cuéllar (a la derecha) buscará su triunfo más resonante a nivel internacional.

Con sus dos mejores representantes, Sancti Spíritus estará presente en el Campeonato Mundial de Boxeo, previsto para Liverpool, Inglaterra, del 4 al 14 de septiembre próximo y auspiciado por primera vez por la World Boxing, que reemplaza a la Asociación Internacional de Boxeo.

Uno ya conoce el sabor de una medalla mundialista: el olímpico de París 2024 Alejandro Claro Fiss, que obtuvo bronce en la cita de Taskent, Uzbekistán, hace dos años, en la división de los 48 kilogramos, y el otro Jorge Cuéllar, quien no pudo llegar al podio en el mismo evento.

En esta oportunidad, Claro, quien en el 2023 sufrió una herida en su ceja izquierda que le impidió seguir en competencia, defenderá los colores de Cuba en la división de los 50 kilogramos y Cuéllar lo hará en la de 70.

Titular del Playa Girón de este año, Alejandro rindió una buena faena cuando, como parte de su preparación, ganó dos pleitos en el tope bilateral contra Francia, desarrollado en ese país.

En declaraciones para Escambray, vía WhatsApp, el sierpense se mostró optimista: “Pienso cambiar el color a mi medalla, ya que en mi primer Mundial no pude subir a lo más alto por lo que me sucedió en la ceja”.

Expuso que se siente mucho mejor preparado en relación con el evento anterior: “Tengo más experiencia en varios eventos internacionales y he tenido una buena preparación tanto nacional como fuera del país, a mis seguidores que esperen lo mejor de mí”, apuntó.

Seleccionado como el púgil más técnico en dos de los tres torneos nacionales Playa Girón más recientes, Cuéllar buscará su triunfo más resonante a nivel internacional, instancia en la que atesora una medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos de El Salvador en el 2023.

El muchacho mantuvo un buen desempeño en China, donde se llevó la medalla de oro en el Torneo Abierto de Boxeo de Guizhau; en su periplo por el país asiático ganó también el tope en el enfrentamiento bilateral frente a boxeadores locales.

A las preguntas de Escambray, el espirituano respondió: “La preparación para el Mundial ha estado muy buena, sobre todo lo que pudimos aprovechar en China. Me siento muy bien física y mentalmente, lo que queda es llegar al Mundial y dar lo mejor de mí para lograr una medalla, que es mi propósito”.

Expuso, además, que se ha enfrentado a varios de los rivales con los que cruzará guantes en septiembre: “Ahora en China se presentaron atletas de calidad de varios países y muchos de ellos estarán representando a cada una de sus naciones, eso siempre resulta beneficioso porque puedes ver su estilo, su forma de boxear”.

Cuba estará presente con ocho púgiles en el Mundial inglés. Además de los espirituanos, defenderán sus colores el doble campeón olímpico y cinco veces titular mundial Julio César La Cruz, quien subirá en los supercompletos, el campeón olímpico de París y subcampeón universal Erislandy Álvarez (65 kilogramos), Nelson Williams (90), Rolando Martínez (55), Luis Enrique Vinent (65) y Jorge Manuel Soto (80)

En la edición anterior Cuba logró una sola medalla de oro, tres de plata y dos de bronce.

Junto al resto de los púgiles, los espirituanos viajarán a China a finales de agosto para completar la preparación de cara el evento mundialista de Inglaterra.