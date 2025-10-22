EEUU: Siete universidades plantan cara a Gobierno de Trump

La administración republicana envió un memorando a nueve instituciones de ese tipo de la enseñanza superior, pero la respuesta en contra de la propuesta que significaría más control fue prácticamente mayoritaria

Al menos siete universidades de Estados Unidos se niegan hasta este miércoles a firmar un “convenio” para aceptar, a cambio de fondos federales, las demandas del Gobierno de Donald Trump en relación con admisiones, contratación y libertad de expresión.

A principios de octubre, la administración republicana envió un memorando a nueve instituciones de ese tipo de la enseñanza superior, pero la respuesta en contra de la propuesta que significaría más control fue prácticamente mayoritaria.

Entre las universidades que rechazaron el acuerdo están la Universidad de Arizona, la Universidad de Brown, el Dartmouth College, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, la Universidad de Pensilvania, la Universidad del Sur de California y la Universidad de Virginia.

La decisión la reforzó el Consejo Americano de Educación, que agrupa a más de mil 600 centros, y que exige la retirada completa de la condición por considerar que «el pacto es un paso en la dirección equivocada».

Medios locales reseñan que la Universidad de Vanderbilt expresó sus reservas y la de Texas indicó que rubricaría el convenio.

El denominado Pacto para la Excelencia Académica en la Educación Superior pretendía concesiones que calificaron de inadmisibles a cambio de conservar acceso a préstamos estudiantiles, contratos federales, visados académicos y recibir nuevas ayudas millonarias.