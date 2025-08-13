El Jardín ideal de Zaida del Río (+fotos)

La muestra constituyó un homenaje sincero al aniversario 99 del natalicio del Comandante en Jefe

Zaida del Río regresó a Sancti Spíritus con una exposición sui géneris. (Fotos: Lisandra Gómez/ Escambray)

Al recorrer Jardín ideal, muestra itinerante de Zaida del Río que hace un impasse en la Galería de Arte Oscar Fernández Morera, de Sancti Spíritus, se visita a grandes trazos la prolífera carrera de la Premio Nacional de Artes Plásticas 2023 y Maestra de Juventudes 2024.

“Son obras de varios momentos, todas sobre papel con distintas técnicas de las series de los tatuajes, del viaje a Egipto y otras muchas —declaró—. Podrán encontrar temas religiosos, de la danza, flores…”.

Se convierte esta exposición de alrededor de 20 piezas en uno de los regalos más especiales a Sancti Spíritus —tierra que no visitaba desde hace unos cuantos años— y, mucho más, cuando abrió sus puertas el propio día del aniversario 99 del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro.

“Sancti Spíritus es una ciudad que quiero muchísimo. No compartía una exposición desde 2008, así que era ya momento para regresar”.

Instituciones del sector cultural agasajaron a la artista, Premio Nacional de Artes Plásticas 2023.

Como parte de la programación del Consejo Nacional de las Artes Visuales, Jardín ideal ha prestigiado a varias galerías de la provincia de Villa Clara, así como ha hecho estancia en Cienfuegos. Próximamente, transitará por Ciego de Ávila y Matanzas.

Durante su estancia en predios yayaberos, Zaida del Río dialogó con intelectuales y público, en general, en la sede del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), donde conocieron cómo esta hija de una región rural de Villa Clara logró esculpir su talento hasta convertirse en una de las creadoras más reconocidas del país.

“Ha sido difícil porque tuve a mi hijo muy joven, al mismo tiempo tuve que mudarme a La Habana. Fueron años de mucho sacrificio, pero nunca dejé de pintar. Por eso, digo siempre a todos los jóvenes artistas y colegas que no se puede dejar de trabajar por encima de todas las dificultades. Estos diálogos son muy importantes porque encontramos ideas contemporáneas”.

Varias instituciones del sector cultural del territorio confirieron regalos con sello espirituano a la también escritora, ilustradora, diseñadora escénica y escultora.

La muestra Jardín ideal se resguardará durante un mes en la sala principal de la céntrica galería espirituana, ubicada en el bulevar de la cuarta villa de Cuba.

Los espirituanos compartieron cordialmente con la creadora.