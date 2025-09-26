El mágico regalo de la bondad (+fotos)

El círculo infantil Lindos Capullitos, de la ciudad de Sancti Spíritus, recibió una donación matizada, además, por el arte y la recreación

El gerente general de Copextel Sancti Spíritus aseguró que la pretensión de la entidad es seguir ayudando a mejorar las condiciones de vida de la institución educativa. (Fotos: Roberto Javier Bermudez/Escambray)

El círculo infantil Lindos Capullitos, de la villa del Yayabo, recibió una importante donación de manos de la filial Copextel Sancti Spíritus. Luminarias, ventiladores, juguetes para los infantes y medios de cocción eléctricos, entre otros artículos, fueron entregados formalmente en un encuentro que devino fiesta para los pequeños.

Coordinado por la Facultad de Ciencias Técnicas y Económicas de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS), en asociación con la Empresa Militar Industrial Francisco Aguiar y el apoyo sistemático de Taxis Cuba y la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, este tipo de actividades se desarrolla desde hace aproximadamente un año, como parte del empeño de la facultad por generar conciencia en el área empresarial de la necesidad de revertir las utilidades en comunidades y entidades del sector presupuestado que lo necesiten.

En esta ocasión fue Copextel Sancti Spíritus la entidad que se sumó al empeño. Según su gerente general, Oscar Abstengo Guzmán, el colectivo laboral ha sido capaz de generar utilidades que le permiten a la entidad realizar donaciones como estas y la pretensión es seguir ayudando.

En días previos a la actividad, los implicados hicieron un levantamiento de las principales necesidades del centro para trabajar en función de mejorar las condiciones de vida de los cerca de 140 niños, entre los cuales se encuentran algunos con necesidades educativas especiales.

La actividad recreativa, que contó con el apoyo del Departamento de Extensión Universitaria de la UNISS, se dedicó especialmente al aniversario 65 de los Comités de Defensa de la Revolución y estuvo animada por artistas del proyecto Ebenezer, de la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena.