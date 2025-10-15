Electromedicina de Yaguajay “hace magia” para mantener la vitalidad de equipos y muebles clínicos

Dicho centro ha impulsado cerca de 12 innovaciones en lo que va de año, las cuales han garantizado el funcionamiento de equipos y muebles clínicos del sector de la Salud

El Departamento de Electromedicina de Yaguajay marcha a la vanguardia en la labor innovadora.

Si algo tienen claro los trabajadores del Departamento de Electromedicina de Yaguajay es que gracias a la innovación se garantiza el funcionamiento de equipos y muebles clínicos, indispensables para la prestación de servicios en el sector de la Salud.

Por ello, en el transcurso de este 2025 el Comité de Innovadores y Racionalizadores (CIR) de dicho centro ha impulsado cerca de 12 innovaciones, relacionadas con la recuperación del ultrasonido diagnóstico del Policlínico Docente Universitario Camilo Cienfuegos, del ventilador Savina y la máquina de anestesia del Hospital General Joaquín Paneca Consuegra, así como la adaptación del compresor de la posta médica de la comunidad de Narcisa.

Así lo explicó a Escambray Danilo Antonio Pérez Delgado, innovador y Premio al Mayor Impacto Económico y Social en el 2024, quien destacó que han estado inmersos también en el arreglo del servicio de Rayos X dental de la Clínica Estomatológica de Mayajigua y del Hospital Municipal, y en el resarcimiento del desfibrilador de terapia intensiva e intermedia de esta última instalación de salud.

Pérez Delgado apuntó que, aun cuando las inventivas posean un autor principal o coautor, todos los innovadores del Departamento se involucran en las creaciones, de ahí que este CIR destaque por su quehacer a nivel municipal y provincial.

Refirió, además, que en medio de las estrecheces que vive el país, los trabajadores del Departamento de Electromedicina no detienen los pasos y reparan equipos a golpe de esfuerzo, en pos de ofrecer un servicio de calidad a los pacientes.

De igual forma, recalcó la necesidad de que se trabaje en la tramitación de las innovaciones en el tiempo establecido, un asunto con brechas en el territorio, que impide la estimulación de quienes echan a andar los equipos de las diversas áreas de salud de la zona, sin importar piezas de repuesto.

De los 78 CIR que posee Yaguajay en los diferentes sectores, el Departamento de Electromedicina es de los gremios que marcha a la vanguardia en la labor creadora, con sólidos aportes en la reparación de equipos y muebles clínicos.