Elon Musk anuncia su salida del Gobierno de Donald Trump

Musk, en los últimos días, ya había adelantado que se proponía dejar el Gobierno y centrarse en sus empresas. (Foto: Internet)

El magnate Elon Musk anunció este miércoles su salida del Gobierno de Donald Trump, tras expresar «decepción» por el megaproyecto fiscal y presupuestario del republicano, que – según dijo- «socava» su trabajo como asesor de eficiencia.

«Ahora que mi tiempo programado como Empleado gubernamental especial llega a su fin, quiero dar las gracias al presidente Donald Trump por la oportunidad de reducir el gasto despilfarrador», dijo Musk -esta noche- en un breve mensaje en su cuenta de X.

El empresario agregó que la misión del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una iniciativa enfocada en reducir la burocracia y el gasto federal, «se fortalecerá con el tiempo, a medida que se convierte en un modo de vida en todo el Gobierno».

Musk, en los últimos días, ya había adelantado que se proponía dejar el Gobierno y centrarse en sus empresas, especialmente en la aeroespacial SpaceX, que ayer hizo su noveno lanzamiento de prueba de un cohete con la meta de que la humanidad llegue a Marte.

Precisamente, el multimillonario fundador de Tesla ofreció el martes una entrevista, durante el lanzamiento del cohete, al programa CBS Sunday Morning, que hoy publicó fragmentos de adelanto a su transmisión el próximo domingo, en la que este expresaba «decepción».

Musk criticó el nombrado por Trump ‘Gran y hermoso proyecto de ley’, aprobado por la Cámara de Representantes la semana pasada y enviado al Senado estadounidense para su discusión.

«Francamente, me decepcionó ver el enorme proyecto de ley de gastos, que aumenta el déficit presupuestario, no solo no lo reduce, y socava el trabajo que está realizando el equipo de DOGE», declaró Musk en un fragmento del programa.

Este fin de semana, el magnate también había adelantado que pensaba dejar de lado la política, al relatar en X que estaba pasando todo su tiempo trabajando y durmiendo en «salas de conferencias, servidores y fábricas» y que quería estar «súper centrado en X, xAI y Tesla».