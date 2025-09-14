En-BarrArte: el fuego encendido de la cerámica artística (+fotos)

El evento se despidió este sábado de Sancti Spíritus, luego de una semana intensa de sesiones de trabajo teórico-prácticas

La IX Bienal En-BarrArte demostró el arraigo de la cerámica artística. (Fotos: Felicia de las Mercedes Borrell/ Facebook)

Prácticamente una semana de creación y diálogos constantes, a fin de explorar cada una de las particularidades de la cerámica artística, convirtió a Sancti Spíritus en el epicentro de esa expresión de las artes visuales.

Se logró con la IX Bienal En-BarrArte, el cual marcó un antes y un después para el gremio artístico, de acuerdo con Yadira Bernal, presidenta del Consejo Provincial de las Artes Plásticas en Sancti Spíritus.

“Es mi primera experiencia en este tipo de evento, con más de una veintena de artistas de diferentes provincias, incluso con participación extranjera, y ha sido un reto grande con una programación que no solamente se quedó en el taller Volumen y Espacio, de Félix Madrigal, su principal promotor, sino que nos abrimos a todas las instituciones de la Cultura, incluida Trinidad.

“Fue esa ciudad una subsede de lujo. Allí se trabajaron técnicas conocidas por primera vez en Santi Spíritus como el papel cerámico, el pit fire y otras. Es toda una experiencia novedosa y nos sirve para que el próximo En-BarrArte sea superior”, apuntó.

Trabajos en taller, exposiciones e intercambios teóricos conformaron el programa de la cita.

Esta IX Bienal En-BarrArte demostró que Sancti Spíritus resulta anfitriona idónea en la defensa de la creación, donde el barro y el fuego se funden.