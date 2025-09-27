En Cuba presidente de Gabón para visita oficial

La agenda del mandatario comprende un encuentro oficial con el Presidente Miguel Díaz-Canel, intercambios con otras autoridades locales y también recorridos por lugares de interés social, patrimonial e histórico

La estancia de Brice Clotaire Oligui Nguema en Cuba busca fortalecer las relaciones bilaterales. (Foto: PL)

El presidente de Gabón, Brice Clotaire Oligui Nguema, inició este viernes una visita de trabajo a Cuba, que concluirá el venidero lunes con el propósito de fortalecer las relaciones bilaterales.

La agenda del mandatario comprende un encuentro oficial con el Presidente Miguel Díaz-Canel, intercambios con otras autoridades locales y también recorridos por lugares de interés social, patrimonial e histórico.

Desde el 26 de marzo de 1974, cuando Cuba y Gabón establecieron relaciones diplomáticas, ambos Estados mantienen fraternales vínculos, según una notificación oficial

En dispares foros y plataformas, la nación antillana ha agradecido el apoyo histórico brindado por el gobierno gabonés en la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, agrega el texto.

Señala, además, que la «visita del Presidente de Gabón es propicia para impulsar los profundos lazos de amistad, cooperación y solidaridad que unen a ambos pueblos».

En el contexto de la visita, subraya, «serán firmados varios acuerdos bilaterales, expresión de la voluntad mutua de fomentar la cooperación en áreas como salud, educación y agricultura».

Destaca, entre los documentos firmados, el Acuerdo Marco de Cooperación que pauta el camino para el fortalecimiento y ampliación de los nexos en áreas de interés común.

En el país caribeño se han graduado decenas de estudiantes en las especialidades de medicina y, actualmente, labora en Gabón una brigada médica cubana.