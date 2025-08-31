En fotos: Sancti Spíritus dice adiós al verano

Este fin de semana culmina de manera oficial la etapa veraniega 2025 con actividades para todos los grupos etarios

Redacción Escambray

31 agosto, 2025 - 4:08pm

La presencia de Los Yayaberitos en el Teatro Principal forma parte de las múltiples actividades concebidas para la despedida del verano en Sancti Spíritus. (Fotos tomadas de Facebook)

El Inder, Cultura, los gobiernos locales, organizaciones juveniles y otras instituciones se encargaron de hacer de este fin de semana una gran fiestas para despedir la etapa estival. Música en vivo, juegos deportivos, espectáculos en teatros y en comunidades, payasos y mucho más, se vivió en varios puntos de la geografía espirituana.

