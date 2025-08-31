El Inder, Cultura, los gobiernos locales, organizaciones juveniles y otras instituciones se encargaron de hacer de este fin de semana una gran fiestas para despedir la etapa estival. Música en vivo, juegos deportivos, espectáculos en teatros y en comunidades, payasos y mucho más, se vivió en varios puntos de la geografía espirituana.
En fotos: Sancti Spíritus dice adiós al verano
Este fin de semana culmina de manera oficial la etapa veraniega 2025 con actividades para todos los grupos etarios
