En fotos: Sancti Spíritus dice adiós al verano

Este fin de semana culmina de manera oficial la etapa veraniega 2025 con actividades para todos los grupos etarios

La presencia de Los Yayaberitos en el Teatro Principal forma parte de las múltiples actividades concebidas para la despedida del verano en Sancti Spíritus. (Fotos tomadas de Facebook)