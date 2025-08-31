Turismo nacional, protagonista de las opciones veraniegas en Sancti Spíritus (+fotos)

El hotel Memories Trinidad del Mar es una de las instalaciones de Cubanacán que más clientes nacionales recibe en el verano. (Fotos: Ana Martha Panadés/Escambray)

Irse de vacaciones, alojarse en un hotel o recorrer sitios patrimoniales o de naturaleza es un lujo no solo en Cuba, también en el mundo entero; sin embargo, el turismo nacional crece y ocupa uno de los primeros puestos en cuanto a número de visitantes; sobre todo, en la temporada de verano.

Y si de ofertas y productos se trata, el territorio espirituano resulta uno de los destinos más completos de la isla caribeña, con su mayor atractivo en el polo Trinidad de Cuba, preferido por viajeros extranjeros y locales que se dejan seducir por la magia de una ciudad donde lo patrimonial y lo moderno se abrazan.

Las empresas de Islazul, Campismo Popular, las instalaciones hoteleras de Cubanacán y las casas de renta acogieron durante estos meses a clientes nacionales, un segmento de mercado en ascenso y que con sus ahorros les gusta pagar por un buen servicio.

Disfrutar de la naturaleza es una de las opciones preferidas por el turismo nacional.

OPCIONES PARA TODOS LOS GUSTOS Y POSIBILIDADES

Con los insumos y aseguramientos disponibles, los centros pertenecientes a Islazul ofrecieron un servicio de calidad a los vacacionistas, asegura a Escambray Luis Ernesto Camellón Curbelo, subdelegado del ministro del Turismo (Mintur), en la provincia de Sancti Spíritus.

La novedad en la temporada resultó la apertura del emblemático hotel Zaza, con 48 habitaciones, y sede de las actividades de inicio del verano; el cierre se realiza este sábado en Rancho Hatuey. “Ambas instalaciones, junto a los Lagos de Mayajigua y Costa del Sol, mantuvieron altos niveles de ocupación durante los meses de julio y agosto”, manifiesta el directivo.

Entre las ofertas preferidas por los vacacionistas está el Campismo Popular, con precios más económicos y un producto que invita a disfrutar de la naturaleza. Más de 20 000 excursionistas disfrutaron de esta propuesta que contó con apoyo de transportación para las cinco instalaciones en operaciones.

Los baños en la piscina o en el río, excursiones, juegos de participación para los niños y actividades de animación figuran entre las propuestas a disposición de los campistas. Felipe Viera y Aleida Sánchez, un matrimonio villaclareño, elogian el servicio en la base Manacal, ubicada en un recodo de la carretera que conduce desde Trinidad a Topes de Collantes.

“En el ranchón hay variedad de platos, como pescado, jamón, cerdo y pollo; también en la cafetería se oferta cerveza y otros tipos de bebidas”, comenta él. “Los niños se han divertido mucho y han tenido la posibilidad de ir a la playa”, agrega ella.

Vacacionistas de toda la provincia y otros territorios cubanos disfrutan de la hermosa playa Ancón.

CUBANCÁN: EL DESTINO ERES TÚ

En la Península de Ancón y la ciudad de Trinidad se concentran las instalaciones hoteleras pertenecientes al Grupo Cubanacán, cuyas ofertas veraniegas no solo están reservadas al que viene del exterior, pues los cubanos también gustan de visitar destinos turísticos de sol y playa, los culturales y los viajes de naturaleza.

Por ello, las actividades han estado vinculadas a la campaña promocional que desarrolla el Mintur, El destino eres tú, en alusión al mercado nacional, que durante estos meses mantuvo una alta afluencia de clientes a hoteles como el Club Amigo Ancón, Memories Trinidad del Mar, Meliá Trinidad Península y Las Cuevas.

Esta es la época en la que un mayor número de personas procedentes de varias provincias del país optan por este destino, al tiempo que continúan los arribos de turistas extranjeros, sobre todo de Canadá, explica Yaikel Juviel Reina, subdelegado de Cubanacán en el territorio.

El Campismo Popular en Sancti Spíritus recibió a más de 20 000 excursionistas en la temporada estival.

“Las opciones gastronómicas y recreativas se han garantizado para el disfrute de los huéspedes. También reciben atenciones especiales los vacacionistas que celebran cumpleaños, aniversarios de bodas o fiestas familiares y se realizan diversas actividades de animación en las piscinas y espectáculos artísticos. Los servicios de pasadía y las ofertas en el Coco Bar del hotel Ancón y el ranchón en la piscina natural del Costasur tienen aceptación”.

La etapa veraniega llega su fin y en el recuento habrá que valorar cuánto resta por hacer en predios espirituanos para asegurar que servicios y ofertas estén a la altura de las expectativas y el bolsillo de los vacacionistas.