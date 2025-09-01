En video: Un regalo para el pueblo de Taguasco en este verano

El municipio de Taguasco acoge una copa beisbolera donde el pueblo es el principal protagonista. Maikel Martín Gallego con los detalles

Audiovisuales Escambray

1 septiembre, 2025 - 5:02am

La Copa de Béisbol la Bamba tuvo por sede estadio Julio Antonio Mella de Taguasco.

