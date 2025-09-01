En galería: secuelas del incendio de medianas proporciones en Yaguajay
El siniestro de medianas proporciones, ocurrido en la noche de este domingo en la famosa esquina de Meneses, en el norteño municipio espirituano de Yaguajay, afectó cinco viviendas y el bar cafetería El Refugio
