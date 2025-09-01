En galería: secuelas del incendio de medianas proporciones en Yaguajay

El siniestro de medianas proporciones, ocurrido en la noche de este domingo en la famosa esquina de Meneses, en el norteño municipio espirituano de Yaguajay, afectó cinco viviendas y el bar cafetería El Refugio

Redacción Escambray

1 septiembre, 2025 - 12:09pm

En Yaguajay crearon las comisiones para evaluar los daños y atender a las familias afectadas. (Fotos: Luis Francisco Jacomino/Escambray)

RELACIONADO CON:

Redacción Escambray

Texto de Redacción Escambray

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2025