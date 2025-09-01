En galería: secuelas del incendio de medianas proporciones en Yaguajay

El siniestro de medianas proporciones, ocurrido en la noche de este domingo en la famosa esquina de Meneses, en el norteño municipio espirituano de Yaguajay, afectó cinco viviendas y el bar cafetería El Refugio

En Yaguajay crearon las comisiones para evaluar los daños y atender a las familias afectadas. (Fotos: Luis Francisco Jacomino/Escambray)