En streaming: Sancti Spíritus y Camagüey se enfrentan en segundo duelo de la subserie
Los dos equipos salen a la grama del estadio Cándido González en el segundo juego de esta subserie
RELACIONADO CON: BÉISBOL SERIE NACIONAL CAMAGÜEY DEPORTE ESPIRITUANO GALLOS pelota SNB 64
