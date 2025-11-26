En streaming: Sancti Spíritus y Holguín se enfrentan en segundo duelo de la subserie
Los dos equipos salen a disputarse el segundo juego de esta subserie en el cuartel general de los Gallos
Los dos equipos salen a disputarse el segundo juego de esta subserie en el cuartel general de los Gallos
RELACIONADO CON: DEPORTE CUBANO GALLOS SERIE NACIONAL DE BEISBOL SNB 64 STREAMING
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.