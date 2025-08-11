En video: «Estoy muy bien del brazo», asegura el lanzador Ariel Zerquera

En entrevista con Maikel Martín Gallego, el atleta trinitario confiesa su intención de jugar un rol decisivo en la nómina de los Gallos para la venidera Serie Nacional de Béisbol

El pitcher trinitario sufrió una lesión en el brazo de la que está totalmente recuperado.