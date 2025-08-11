En video: «Estoy muy bien del brazo», asegura el lanzador Ariel Zerquera

En entrevista con Maikel Martín Gallego, el atleta trinitario confiesa su intención de jugar un rol decisivo en la nómina de los Gallos para la venidera Serie Nacional de Béisbol

Audiovisuales Escambray

11 agosto, 2025 - 5:35am

El pitcher trinitario sufrió una lesión en el brazo de la que está totalmente recuperado.

RELACIONADO CON:

Audiovisuales Escambray

Texto de Audiovisuales Escambray
Audiovisuales Escambray

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2025