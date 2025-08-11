En video: «Estoy muy bien del brazo», asegura el lanzador Ariel Zerquera
En entrevista con Maikel Martín Gallego, el atleta trinitario confiesa su intención de jugar un rol decisivo en la nómina de los Gallos para la venidera Serie Nacional de Béisbol
