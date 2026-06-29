Etapa estival llega a Sancti Spíritus

Desde este domingo iniciaron las propuestas veraniegas en cada territorio de la provincia

En el Parque Serafín Sánchez, los espirituanos recibieron la etapa veraniega 2026. (Fotos: Roberto Javier)

Con la inauguración del Festival Deportivo Escolar en el Parque Serafín Sánchez, de la capital provincial, los espirituanos recibieron la etapa veraniega 2026.

A la ceremonia de apertura del evento, que se extenderá hasta el 15 de julio en cada municipio y tendrá como motivación especial el Centenario del Comandante en Jefe Fidel castro, asistieron autoridades de la provincia y la localidad.

Jorge Morell, al frente de la Dirección Municipal del INDER, destacó lo logrado por el movimiento deportivo ante las adversidades de estos tiempos.

Más tarde, actividades culturales tuvieron lugar en diversos espacios de la ciudad, así como en otros territorios.