¿Cómo jugaron los espirituanos enrolados en la IV Liga Élite?

Algunos jugadores aún acompañan a sus equipos clasificados para la fase semifinal del evento

Liuber como debutante en estas lides brilló con el madero en un equipo de connotados bateadores. (Foto: Periódico 26 )

Varios espirituanos están enrolados en la fase semifinal de los play off de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano, como parte de los cuatro equipos inmersos en la lucha por acceder a la discusión del título.

Mas, ¿qué tanto aportaron para que sus elencos accedieran a esta fase? ¿Cómo fueron los rendimientos de los espirituanos durante la etapa clasificatoria?

Las notas más destacadas estuvieron a cargo de dos hombres: Liuber Gallo y Frederich Cepeda Cruz. El primero como debutante en estas lides brilló con el madero en un equipo de connotados bateadores como los Leñadores de Las Tunas; el segundo ya le ha tomado el pulso a esas lides y volvió a demostrar que la veteranía no está reñida con el rendimiento.

El caso de Liuber es revelador. Con su pequeña estatura, ha demostrado otra vez su calidad después de ganarse un puesto como el mejor segunda base en el Todos Estrellas Integral de la 64 Serie Nacional de Béisbol con el equipo de los Gallos.

Ahora con traje tunero, Liuber fue nada más y nada menos que segundo de los bateadores de toda la liga al compilar 400 de average, gracias a sus 48 hits en 120 veces al bate, incluidos 12 dobles,un triple y tres jonrones.

El cabaiguanense además anotó 25 carreras, acumuló OBP de 450 (octavo entre todos los bateadores de la justa), slugging de 592 (octavo) y OPS de 1 042 (séptimo), además de impulsar 24 carreras, recibir 11 boletos y recibir solo cuatro ponches.

A la defensa también brilló al ganarse la titularidad de la segunda base. En 30 juegos trabajó en 231 innings, hizo 62 asistencias y cometió un solo error en 171 lances para un excelente 992 de promedio.

Con 46 años, Cepeda rindió mucho a la causa de los Huracanes de Mayabeque, el invitado sorpresa de los play off. Con 386 fue quinto entre todos los bateadores (51 hits en 132 veces al bate), segundo en OBP (523), en slugging (659) y OPS (1 182) y, como siempre, lideró los boletos con 38. Además, impulsó 32 carreras, para resultar el segundo mayor empujador del equipo, y se tomó 16 ponches.

En ese propio elenco a Yohanny Hernández no le fue muy bien desde el box. Trabajó solo en cuatro partidos y 2.2 innings en rol de relevista. No ganó ni salvó y perdió un juego. Su PCL fue de 6.75 pcl y su WHIP de 1.88, con un ponche y dos boletos.

A Industriales le resultó de mucha utilidad la inclusión del refuerzo espirituano-avileño Fernando Betanzos, quien actuó en 15 juegos de relevo con saldo de una victoria, una derrota y cuatro juegos salvados.

Los contrarios le batearon para 233, su efectividad fue de 4.04 PCL y su WHIP de 1.26 con 15 boletos y 17 bases por bola.

Desde la lomita tunera, Yankiel Mauris también contribuyó a la clasificación de su elenco. En 10 juegos lanzados y 22.2 innings ganó tres encuentros, perdió dos y salvó dos, trabajó para un excelente 2.78 de PCL y 1.28 de WHIP, con 21 ponches y ocho boletos.

Como refuerzo de los Cachorros de Holguín, José Luis Braña intervino en 10 juegos, nueve de ellos iniciados, y fue el que más trabajó en su equipo con 43 entradas. Tuvo balance de 3-3 y fue séptimo entre los lanzadores, a pesar de su 5.44 PCL. Su WHIP fue de 1.67, con 21 ponches y 13 boletos.

Los otros dos yayaberos que intervinieron en la Liga, Yanielquis Duardo Rojas y Carlos Michel Benavides Díaz, causaron baja del equipo de los Cocodrilos de Matanzas.