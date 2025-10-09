En vivo: Sancti Spíritus e Industriales se miden nuevamente este jueves en el «Latino»

Escambray transmite en vivo el tercer juego de la subserie entre Industriales y Sancti Spíritus

Redacción Escambray

9 octubre, 2025 - 1:00pm

RELACIONADO CON:

Redacción Escambray

Texto de Redacción Escambray

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2025