Espirituano Alejandro Claro accede a semifinales en Campeonato Mundial de boxeo

Agencia Prensa Latina

12 septiembre, 2025 - 9:15am

Con este triunfo Claro aseguró la medalla de bronce en la cita mundial.

El cubano Alejandro Claro accedió a las semifinales de la división de 50 kilogramos del Mundial de boxeo de Liverpool 2025, tras derrotar este 12 de septiembre al turco Samet Gumus.

El caribeño sometió a su oponente por decisión de los jueces 3-2 y aseguró -al menos- la medalla de bronce en el certamen.

En su próxima presentación, ya en semifinales, Claro enfrentará al ganador del duelo entre el indio Jadumani Singh Mandengbam y el kazajo Sanzhar Tashkenbay.

También este viernes, en los cuartos de final de la división de 48 kilogramos entre las damas, la kazaja Nazym Kyzaibay superó a la ucraniana Hanna Okhota, y la uzbeka Sabina Bobokulova a la italiana Giovanna Marchese.

Asimismo, la india Minakshi aventajó a la británica Alice Pumphrey y Altantsetseg, de Mongolia, derrotó a la japonesa Hikaru Shinohara.

Este Campeonato Mundial se disputa en el Liverpool Arena, del 4 al 14 de septiembre, bajo la organización de World Boxing y la Federación Británica de Boxeo.

