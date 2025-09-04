Espirituano Cuéllar cae en debut cubano en Mundial de Boxeo

La representación antillana atesoró solo un éxito y sufrió un par de reveses en la fecha de apertura del certamen

En su segundo Mundial, Cuéllar cayó temprano. (Foto: IBA)

El espirituano Jorge Cuéllar no pudo conseguir su objetivo en el Campeonato Mundial de Boxeo que comenzó este jueves en Liverpool, al salir por la puerta estrecha en el estreno de la presencia cubana en el certamen, que en su fecha inicial registró un triunfo y otro revés.

Cuéllar, bronce centrocaribeño y con experiencia en otro certamen universal, cedió 1-4 a manos del sueco Kevin Scott en combate detenido en el asalto intermedio tras un encontronazo de cabezas que le provocó una herida necesitada de sutura, de acuerdo con el reporte de Jit.

Scott dominó el acto inicial y terminó por llevarse el fallo de los oficiales, aunque Cuéllar estaba delante en el siguiente, cuando se aceleró el desenlace en pleito de la división de los 70 kilogramos.

Otro que regresará de Liverpool sin cumplir el sueño de visitar el podio que también le fue esquivo en Taskent 2023 es Nelson Williams (90 kg), quien fue aventajado por el turco Emrah Yasar, en pelea llegada con paridad al capítulo conclusivo.

El éxito lo aportó el debutante mundialista Luis Enrique Vinent (60 kg), quien celebró su estreno en escenarios de ese tipo con decisión de 5-0 a costa del croata Vide Parkacin.

«Estoy muy contento con el resultado, por tratarse de mi primera pelea a este nivel, y agradezco mucho el trabajo de mis entrenadores en la esquina», dijo en declaraciones enviadas por su delegación.

Este viernes el astro Julio César La Cruz (+90 kg) buscará pasar sobre el azerí Mahammad Abdullayev como paso inicial hacia su primera coronación universal en esa categoría.

Considerado entre las principales atracciones de la lid, lo respalda un palmarés signado por dos coronas olímpicas y cinco en citas del orbe, instancia en la que el europeo suma par de preseas de bronce.