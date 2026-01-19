En video: ¿El 2026 será el año de Jorge Cuéllar?

Varios son los certámenes a los que el joven boxeador espirituano se enfrentará en el presente año

Maikel Martín Gallego

19 enero, 2026 - 5:35am

RELACIONADO CON:

Maikel Martín Gallego

Texto de Maikel Martín Gallego
Narrador y comentarista deportivo. Colaborador habitual de Escambray en temas del deporte.

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2026