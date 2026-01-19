En video: ¿El 2026 será el año de Jorge Cuéllar?
Varios son los certámenes a los que el joven boxeador espirituano se enfrentará en el presente año
Varios son los certámenes a los que el joven boxeador espirituano se enfrentará en el presente año
RELACIONADO CON: BOXEO DEPORTE ESPIRITUANO INDER JORGE CUÉLLAR
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.