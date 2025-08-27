Estadounidense Susan Sarandon se une a próxima flotilla humanitaria a Gaza

Sarandon, ganadora del Oscar en 1996, se unirá a la Global Sumud Flotilla junto a la activista ambiental sueca Greta Thunberg y Nkosi Mandela, parlamentario sudafricano y nieto del desaparecido líder Nelson Mandela

Susan Sarandon, reconocida actriz, productora y activista estadounidense. (Foto: PL)

La reconocida actriz, productora y activista estadounidense Susan Sarandon figura hoy entre los participantes en una nueva flotilla, que partirá el 31 de agosto con ayuda humanitaria y un mensaje de solidaridad al pueblo palestino en Gaza.

Sarandon, ganadora del Oscar en 1996, se unirá a la Global Sumud Flotilla junto a la activista ambiental sueca Greta Thunberg y Nkosi Mandela, parlamentario sudafricano y nieto del desaparecido líder Nelson Mandela.

Global Sumud Flotilla es una iniciativa civil, independiente y no violenta que tratará de abrir un corredor humanitario, el cual pretende romper el bloqueo israelí a la Franja de Gaza.

Los organizadores explicaron que la delegación incluye a representantes de al menos 44 países y la misión involucra a decenas de embarcaciones, en un intento por desafiar el bloqueo israelí a Gaza.

De acuerdo con los informes, la flotilla partirá el domingo desde España y el 4 de septiembre se les unirá otro grupo de embarcaciones que saldrán desde Túnez.

La delegación incluirá participantes de 44 países diferentes, en lo que describen como la «mayor muestra de solidaridad» desde que Israel impuso su bloqueo marítimo al enclave costero en 2007.

«Israel ha lanzado el equivalente a ocho bombas atómicas sobre hombres, mujeres y niños. No podemos quedarnos de brazos cruzados», señaló una declaración.

Además, hicieron un llamado a sus simpatizantes alrededor del mundo para que se unan a la iniciativa. «El silencio no es una opción. Es necesario abrir un corredor humanitario y aumentar la presión», afirmaron.

Esta próxima flotilla se anunció apenas dos meses después que el buque británico ‘Madleen’, con 12 activistas pro-palestinos a bordo, entre ellos Thunberg y la eurodiputada francesa Rima Hassan, fuera abordado por la armada israelí a unos 200 kilómetros del enclave costero.