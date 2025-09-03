Exasesor de la Casa Blanca: “EEUU está usando información falsa”

Por medio de un post en X, Juan González cuestionó la veracidad de la información y sugirió que la misma fue creada con Inteligencia Artificial para justificar una “acción terrorista” y mantener el gasto que supone un despliegue militar en el mar Caribe

Juan González desmintió el video publicado por la administración Trump.

El exasesor de la Casa Blanca, Juan González, desmintió el video publicado por la administración del presidente de Estado Unidos, Donald Trump, sobre una operación contra una presunta “narcolancha” que habría salido desde Venezuela cargada de droga.

Por medio de un post en su cuenta de la red social X, González cuestionó la veracidad de la información y sugirió que la misma fue creada con Inteligencia Artificial (IA) para justificar una “acción terrorista” y mantener el gasto que supone un despliegue militar en el mar Caribe.

“¿Entonces el Gobierno de Estados Unidos está usando información falsa para justificar una designación terrorista y luego gasta al menos 7 millones de dólares por día para que un grupo de portaaviones mate a 11 traficantes en un barco con capacidad máxima para 3 toneladas?”, publicó.

Su declaración ocurrió momentos después de que la Casa Blanca compartiera las imágenes del presunto ataque contra la embarcación. La misma fue informada por Trump luego de que su secretario de Estado, Marco Rubio, le mostrara el supuesto material.

Por su parte, el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Ñáñez, aseguró que el video utilizado por Rubio, en el que supuestamente el ejercito de esa nación atacó un barco cargado de drogas salido de Venezuela, es falso y fue elaborado con Inteligencia Artificial.