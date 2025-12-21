Excluida Cuba de la Serie del Caribe de Béisbol

Nuestro país había sido invitada por el anfitrión original, Venezuela, con el aval de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe, rectora del torneo, pero tras el cambio reciente de sede, la Isla quedó fuera de la justa regional

La Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol (FCBS) emitió este domingo una nota en la que califica de irrespetuosa su exclusión de la próxima Serie del Caribe, que se disputará en Guadalajara, México, en febrero de 2026.

Cuba había sido invitada por el anfitrión original, Venezuela, con el aval de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC), rectora del torneo, pero tras el cambio reciente de sede, la Isla quedó fuera de la justa regional.

El texto expone que la CBPC «NO ha sostenido comunicación alguna con la Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol sobre una decisión tan importante, que echa por tierra los compromisos establecidos y el diseño aprobado por nuestro país para asumirlo».

La Serie del Caribe de 2026 había sido encomendada a Caracas, pero las ligas de Puerto Rico, República Dominicana y México, miembros plenos de la CBPC, declinaron asistir al evento si se mantenía esa sede, alegando «situaciones externas ajenas a su control».

Ante esa situación, se reasignó a la urbe mexicana donde juegan los Charros de Jalisco en la Liga Arco del Pacífico, la organización del certamen, del cual Cuba fue fundador en 1949.

Concluye la información de la FCBS que «el cambio de escenario no justifica la no participación de Cuba, que, además, merece y exige un trato respetuoso, máxime tratándose de una situación tan sensible para nuestro deporte».