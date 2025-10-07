Fallece en La Habana Alfredo O’Farrill, figura destacada de la danza folklórica cubana

Durante más de tres décadas, O’Farril (77 años) dedicó su vida al arte danzario, convirtiéndose en un referente de la danza folklórica cubana

Alfredo O’Farril Pacheco (Papá Shangó),, recibió el Premio Nacional de Danza (2024). (Foto: PL)

Alfredo O’Farrill Pacheco, personalidad de la danza folklórica cubana, falleció en La Habana en horas de la tarde de hoy, 6 de octubre de 2025. Bailarín, coreógrafo y maestro de maestros, conocido en el medio artístico por Papá Shangó, tras su partida, O’Farrill deja una profunda huella en la formación de generaciones de bailarines folklóricos en Cuba.

Seleccionado como Premio Nacional de Danza en 2024, Alfredo O’Farril llegó a la danza tras haber participado en la Campaña de Alfabetización, formó parte del grupo de aficionados El Nuevo Teatro de Danza, apadrinado por el Conjunto Folklórico Nacional de Cuba. Luego ingresó a esa compañía donde pasó 30 años, alcanzando el puesto de primer bailarín.

En el Conjunto compartió la escena con Johannes García, Santiago Alfonso, Juan García, Zenaida Armenteros Silvina Fabars, entre otras figuras entrañables de la danza folklórica que interpretaron las grandes obras de la emblemática compañía. Se formó bajo la égida de Lázaro Ross, Nieves Fresneda, Rogelio Martínez Furé, Ramiro Guerra, entre otros nombres importantes.

Continuó en la compañía como profesor especializado y también impartió clases en las diferentes escuelas de artes. O’Farril es fundador de la Facultad de Arte Danzario de la Universidad de las Artes ISA, donde fungió por más de 10 años como Jefe de Departamento del perfil Danza Folklórica. En esta universidad obtuvo su diploma de Licenciado y Máster en su especialidad. Fue miembro del Consejo de Asesores del Presidente del Consejo Nacional de las Artes Escénicas de Cuba, Miembro del CID (Consejo Internacional de la Danza) y miembro de la UNEAC.

Por su destacada labor ha recibido numerosos premios y reconocimientos tanto en Cuba como en otras latitudes, donde ha puesto en alto los valores de la cultura cubana. Entre estos lauros están la Medalla por la Alfabetización (1981), Distinción solidaridad con el pueblo de Ghana. (1982), Reconocimiento de Italia como embajador de la cultura cubana (1989), Medalla Raúl Gómez García (1989), Distinción por la cultura nacional (1989), Orden por la Cultura Nacional de Zaire (1989), Diploma al mérito pedagógico (2014).

Recientemente, se presentó el documental Alfredo O’Farril, Papá Shangó, dirigido por Pedro Maytín Tejeras y auspiciado por la Agencia de Representaciones Artísticas Caricatos, como un homenaje a uno de los grandes nombres que enriquecen la cultura cubana.

El Consejo Nacional de las Artes Escénicas y el Ministerio de Cultura de Cuba lamentan la pérdida y expresan sus condolencias a familiares, amigos, y al gremio de la danza cubana por tan sensible pérdida.