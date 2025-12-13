Finaliza reconexión eléctrica en oriente de Cuba

En el período posterior al ciclón, brigadas del ramo energético ejecutaron acciones relevantes para garantizar que el oriente del país disponga hoy de la infraestructura operacional necesaria para su servicio eléctrico

Tras un mes de labores reconstructivas, trabajadores del sector eléctrico nacional concluyeron la reconexión en el oriente cubano al energizar la última de las seis torres de alta tensión que enlazan los municipios de Cueto y Bayamo, informó la Empresa Eléctrica de Granma en sus redes sociales.

Las estructuras de celosía de acero, que soportan el cableado transmisor de 220 kilovatios y fueron derribadas por los vientos del huracán Melissa, quedaron listas para retomar sus funciones en el sistema energético.

Más de 100 especialistas y operarios de la Empresa de Construcciones de la Industria Eléctrica participaron en la obra, reconocida por las autoridades granmenses como una proeza laboral por la disciplina y el esfuerzo desplegado.

La Unión Eléctrica precisó que el levantamiento y energización de la última torre de 220 kilovatios afectada por el huracán Melissa representó un triunfo técnico que coronó semanas de trabajo en condiciones adversas.

Brigadas procedentes de varias provincias se abrieron paso por caminos destruidos y zonas anegadas para trasladar equipos y reconstruir, una a una, las seis torres de alta tensión que habían colapsado.

La empresa destacó que el esfuerzo coordinado permitió restablecer la transmisión eléctrica en la región oriental, con el respaldo de la población y las autoridades locales.