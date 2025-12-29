Fiscalía mexicana prosigue diligencias en torno a accidente ferroviario

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó las prioridades de su Gobierno ante el siniestro: la atención a las víctimas y sus familias, el esclarecimiento de los hechos y garantizar la seguridad del tren interoceánico

El accidente tuvo lugar cuando una de las locomotoras del tren interoceánico se descarriló y provocó que los cuatro vagones se salieran de las vías. (Foto: PL)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes sobre diligencias realizadas para continuar con la integración de la carpeta de investigación tras el descarrilamiento de un tren en el mexicano estado de Oaxaca.

En un comunicado, la institución se refirió al resguardo de la zona, entrevistas con testigos y víctimas, inspecciones del lugar y del tren, y la recopilación y levantamiento de indicios para la elaboración de los dictámenes correspondientes.

“La prioridad de la Fiscalía General de la República es esclarecer las causas de lo ocurrido para conocer la verdad de los hechos, a través de una investigación profesional con rigor científico, que coloque a las víctimas en el centro”, apuntó.

El órgano autónomo señaló que, al conocer del accidente, envió agentes del Ministerio Público Federal, adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional, así como a policías federales ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal.

También mencionó las labores en la zona desde el día de ayer, cuando ocurrió el siniestro, de expertos en fotografía y medicina forense, criminalística de campo, ingeniería civil y arquitectura, química y seguridad industrial forense, así como tránsito terrestre.

La FGR aludió a la coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, autoridades estatales (como Secretaría de Gobierno, Protección Civil y Policía), además de las carteras de Marina y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, entre otras instituciones.

En la mañana de este lunes, durante su habitual conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó las prioridades de su Gobierno ante el siniestro: la atención a las víctimas y sus familias, el esclarecimiento de los hechos y garantizar la seguridad del tren interoceánico.

El accidente tuvo lugar este domingo, entre las poblaciones de Nizanda y Chivela, en la ruta Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, cuando una de las locomotoras del tren interoceánico se descarriló y provocó que los cuatro vagones se salieran de las vías.

Según detalló Raymundo Morales, titular de la Secretaría de Marina (a cargo de la operación de la vía férrea), el primer vagón se deslizó sobre el talud a 6,5 metros de profundidad, el segundo quedó parcialmente suspendido y los otros dos no sufrieron daños graves.

“De las 250 personas a bordo, resultaron nueve atendidas en sitio, 109 en hospital, de las cuales 44 continúan hospitalizadas, y lamentablemente el fallecimiento de 13”, precisó el titular, al enfatizar que desde el primer momento se prestó apoyo a los pasajeros y lesionados.

El tren, parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un proyecto del sur de México que conecta los océanos Pacífico y Atlántico, transportó desde 2023 a 114 mil 828 personas y 952 mil 96 toneladas de carga, de acuerdo con datos oficiales.