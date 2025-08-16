Foto Noticia: ¿Un basurero vitalicio?

Un microvertedero antológico lacera la imagen y la higiene de una céntrica esquina de la capital espirituana

Reidel Gallo Rodríguez

16 agosto, 2025 - 5:35am

El basurero está en la esquina de Carlos Roloff y Tello Sánchez, en la ciudad de Sancti Spíritus. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

Un peligroso foco de contaminación constituye el microvertedero surgido desde hace años en la esquina de Carlos Roloff y Tello Sánchez, en la ciudad de Sancti Spíritus; ahora, acompañado de una fosa que vierte sus aguas pestilentes.

Es cierto que la indisciplina social allí campea por su respeto, pero sería prudente buscar un espacio para construir un supiadero y así “legalizar” el depósito de desechos sólidos de los vecinos en esa zona, quienes también podrían ayudar mediante la denuncia oportuna o el enfrentamiento a aquellas personas que a plena luz del día arrojan en la calle su bolsa con basura; y lo que no es basura, también. 

Foto: Adriana Alfonso
Fotos: Roberto Javier Bermúdez

