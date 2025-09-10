Fotonoticia: Olivos II, ¿comunidad o potrero?

Escambray salió, cámara en mano, para alertar sobre una problemática que pone en jaque mate la salud de los pobladores que residen en esta parte de la ciudad

La hierba ha sobrepasado la altura de las ventanas del primer piso de los edificios. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

En medio de una compleja situación epidemiológica con la transmisión de dengue y otras arbovirosis en la totalidad de las áreas de Salud del municipio Sancti Spíritus, Olivos II es el patio de Don Pío.

Según vecinos del edificio 3 hace poco más de tres años allí no se chapea y tampoco se han puesto de acuerdo porque quienes allí conviven tienen edades muy avanzadas. Una señora, que reside en el primer piso, alega que la hierba ha sobrepasado la altura de la ventana y debe mantenerlas cerradas para evitar cualquier enfermedad.

Mientras, los del 6 han corrido con un poco más de suerte. De vez en cuando, brigadas de Servicios Comunales o de cualquier otra entidad chapean el frente de la edificación, un gesto que agradecen; pero la hierba se queda donde mismo crecía con fuerza. ¿Será tan difícil recogerla? Allí se acumula el agua y sigue siendo un criadero para los mosquitos.

Esperemos que, la conciencia ciudadana y la responsabilidad estatal de las entidades involucradas respondan para que las áreas verdes de Olivos II vuelvan a ser un espacio para el esparcimiento y no un potrero.