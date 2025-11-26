Frederich Cepeda, nuevo líder de impulsadas en series nacionales

Este constituye el octavo departamento ofensivo del pasatiempo nacional que tiene como «dueño» a Cepeda

Cepeda llegó a 1513 remolques, para dejar atrás la cifra de 1511 conseguida por el santiaguero Orestes Kindelán.

El incombustible slugger Frederich Cepeda se convirtió en líder en carreras impulsadas en series nacionales cuando logró tres en el triunfo 9×2 de Sancti Spíritus ante el líder Holguín, en la edición 64 del torneo cubano.

El estadístico Arnelio Álvarez confirmó a JIT que Cepeda llegó así a 1513 remolques, para dejar atrás la cifra de 1511 conseguida por el santiaguero Orestes Kindelán.

En el Estadio José Antonio Huelga, las tres anotaciones enviadas hacia el plato por el crack espirituano llegaron en el primer inning, por jonrón con dos compañeros en bases ante un envío de Andriuw Valido. Este fue su cuadrangular número 383 en certámenes domésticos.

Este constituye el octavo departamento ofensivo del pasatiempo nacional que tiene como «dueño» a Cepeda.

En este triunfo de los gallos espirituanos, el derecho Yankiel Mauris firmó su séptimo punto por juego salvado.

Además, el experimentado diestro César García rebajó este martes su promedio de carreras limpias a 1.52, líder en ese acápite, con la sonrisa 6×0 de Alazanes de Granma contra Vegueros de Pinar del Río.

Va a celebrar doblemente su sexta victoria del torneo, pues la consiguió a graderío repleto en el parque 26 de Diciembre, de su natal Campechuela.

En la jornada volvieron a destacar sobre el montículo los talentosos relevistas matanceros Silvio Iturralde y Yosney García, en el éxito 10×6 de los cocodrilos ante Toros de Camagüey, en el parque Victoria de Girón.

Iturralde lanzó 2.1 entradas y extendió su liderazgo a nueve victorias en la temporada, en tanto el cerrador García firmó su noveno salvamento para encabezar también ese casillero.

Al bate por los yumurinos destacó José Amaury Noroña, que propulsó cuatro carreras.

En el Estadio Julio Antonio Mella tuvo lugar el partido de mayor producción ofensiva, pues Artemisa noqueó 14×4 al monarca exponente Las Tunas.

Dayán García destacó al madero por los artemiseños al pegar de 5-3, con un cuadrangular y cinco remolques. Andy Cosme aportó con tres impulsadas y Yunieski García se acreditó su quinto triunfo.

En otros resultados Industriales venció 9×1 a Santiago de Cuba, apoyado en jonrón con bases llenas de Dayron Miranda, y Mayabeque 8×0 a Ciego de Ávila, con nueve ponches de José Ignacio Bermúdez en 7.1 entradas.

Por retrasos en la transportación no pudieron efectuarse los duelos Cienfuegos-Villa Clara e Isla de la Juventud-Guantánamo.